¿·¸µ¹æ¡ÖÊ¿À®¡×¤ÏÈ¯É½30Ê¬Á°¤Ë¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡¡È¸µ¹æÈÉ¡Éµ¼Ô¤¬¸ì¤ëÈëÏÃ
¡¡º£¤«¤é30Ç¯Á°¡£¾¼ÏÂÅ·¹ÄÊø¸æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤ÏÊ¿À®¤Ø¤ÈÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤¿¡£Í½´ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö²þ¸µ¡×¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤É¤¦¼èºà¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡£¿·¸µ¹æ¡ÖÊ¿À®¡×¤ò¸øÉ½30Ê¬Á°¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤ÏËèÆü¿·Ê¹¡£À¯¼£Éô¡Ö¸µ¹æÈÉ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¸½ºß¤Ï°¦ÃÎÅìË®Âç³Ø³ØÄ¹¤ÎºçÄ¾¼ù¤µ¤ó¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊ¿À®¡×¤Î¹Í°Æ¼Ô¡¦»³ËÜÃ£Ïº»á
¸µËèÆü¿·Ê¹¡Ö¸µ¹æÈÉ¡×µ¼Ô¤ÎºçÄ¾¼ù¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Î¹æ³°»æÌÌ¤òÁ°¤Ë
¢¡
111Æü´Ö¤º¤Ã¤È¡¢²ñ¼Ò¤ËÇñ¤ê¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿
ºç¡¡¤¢¤¢¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¹æ³°¡£»ä¤¿¤Á¡Ö¸µ¹æÈÉ¡×¤¬Í½Äê¹Æ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ¿À®¡×¡Ö½ÐÅµ¤Ï¡Ø»Ëµ¡Ù¡Ø½ñ·Ð¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òµÞ¤¤¤Ç½ñ¤¹þ¤ó¤ÇÎØÅ¾µ¡¤Ë²ó¤·¤¿¤â¤Î¡£Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
--¤³¤Î¹æ³°¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ64Ç¯1·î7Æü¡¢¾¼ÏÂÅ·¹ÄÊø¸æ¤ÎÅöÆü¡¢ºç¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºç¡¡Åìµþ¡¦ÃÝ¶¶¤ÎËèÆü¿·Ê¹ËÜ¼Ò¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÄ«¤ËÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÆüÁ°¤«¤éÅ·¹Ä¤ÎÍÆÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥í¥Ú¥é¤Î±©¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤Î¼¨º¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êø¸æ¤ÎÆü¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤Î9·î19Æü°Ê¹ß¡¢111Æü´Ö¤º¤Ã¤È²ñ¼Ò¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢²È¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
--¾¼ÏÂ63Ç¯9·î19Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬ÂçÎÌÅÇ·ì¤·¤¿Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ºç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¾¼ÏÂ¤Î½ªßá¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ62Ç¯9·î22Æü¡¢Å·¹Ä¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤Î¤´ÉÂµ¤¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢³«Ê¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢³Æ¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¿åÌÌ²¼¤Ç¼èºà¤ä½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Îº¢¤ÏÇñ¤Þ¤ê¹þ¤à¤Û¤É¤ÎÀÚÇ÷´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìµ¤¤Ë¡ÖX¥Ç¡¼¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¾¼ÏÂ63Ç¯9·î19Æü¿¼Ìë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¼ÒÆâ¤Î´´Éô¤ÎÌÜ¤Ï¤Ä¤ê¾å¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢¤ï¤±¤â¤Ê¤¯ÅÜÌÄ¤ë¿Í¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸µ¹æÈÉ¡×¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
--ºç¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¸µ¹æÈÉ¡×¤È¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ºç¡¡¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿·¸µ¹æ¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ê¾åÌ¿Âê¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¹æ¤¬¤É¤¦·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¸µ¹æ¹Í°Æ¼Ô¤È»×¤·¤¹âÌ¾¤Ê³Ø¼Ô¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¼èºà¤ò¤¹¤ëÈÉ¤Ç¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÂåÂØ¤ï¤ê¡×¤ÏµÜÃæº×ã«¤ÈÀ¯¼£¤¬Ì©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¢¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ûË¡¾å¤Î¡ÖÀ¯¶µÊ¬Î¥¡×¤ÎÏÀÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¦µæ¤·¡¢Íè¤¿¤ë¤Ù¤»þ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤â»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¡Ö¸µ¹æÈÉ¡×¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬2¿Í¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤È¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¸½ºßËèÆü¿·Ê¹¤Î¼çÉ®¤Ç¤¢¤ë¾®¾¾¹À·¯¡£¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ·¹Ä¤Î¼ê½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾¼ÏÂ62Ç¯9·î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï62Ç¯Á°¤Ë¸íÊó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
--ÈÉ¤ÎÈ¯Â»þ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ºç¡¡¡Öºç¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£Ì¿¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤¦¤Á¤Ï62Ç¯Á°¤Ë¸íÊó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±øÌ¾¤ò¤½¤½¤¤¤Ç¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÀ¯¼£ÉôÄ¹¤ä¼óÁê´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤«¤é¸·Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£62Ç¯Á°¤Î¸íÊó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¯¤Ë¸À¤¦¡Ö¸÷Ê¸»ö·ï¡×¡£ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë²þ¸µ¤µ¤ì¤ë»þ¤Ë¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÅìµþÆüÆü¿·Ê¹¤¬Í¦¤ßÂ¤Ç¡Ö¿·¸µ¹æ¤Ï¡Ø¸÷Ê¸¡Ù¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸µ¹æÊóÆ»¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢È¯Â¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¤Í¡£
--ÁêÅö¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÉ¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ºç¡¡¤Þ¤µ¤Ë¼êÃµ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¡ÖX¹æÂÐºö¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÇö¤Ã¤Ú¤é¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ54Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¸µ¹æË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥á¥â¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï°ì¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡£¤½¤³¤ÇÅ·¹ÄÊø¸æ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀµ¤Ø¤Î²þ¸µ¤ÎºÝ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¾¼ÏÂ²þ¸µ¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¸Å¤¤Ê¸¸¥¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤ËÍ½Äê¹Æ¤â¤É¤ó¤É¤ó½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ·ìÌÁÃÄ¤Î»Í¸µµÁÎ´¤µ¤ó¤Ë¤â¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿
--¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¸µ¹æ¤¬¤É¤¦·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¼èºà¤âÊÂ¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¯¸¢¤¬ÃæÁ¾º¬¼óÁê¤«¤éÃÝ²¼¼óÁê¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿»þ´ü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¹æÈÉ¤¬¼èºàÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¹æ°Æ·ï¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÆâ³Õ¤ÎÆâÀ¯¿³µÄ¼¼¤Î¼¼Ä¹¡¢Åª¾ì½ç»°¤µ¤ó¤ÈÊ¡ÅçÃéÉ§¿³µÄ´±¡£¤½¤ì¤«¤é¸µ¹æÌäÂê¤ò½ê³í¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë¡ÖÂçÁÓ¤ÎÎé¡×¡ÖÂ¨°Ì¤ÎÎé¡×¤Î½ô¹Ô»ö¤òÀ¯ÉÜÂ¦¤È¤·¤Æ¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ÎÀÐ¸¶¿®Íº¤µ¤ó¡£Åª¾ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¸µ¹æ¤Î¹Í°Æ¼Ô¤Ë¤Ï¤³¤Î¿Í¤¬Æþ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÅö¤Æ¼èºà¡É¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¯¤È¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¡¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏÆþ¤ë¤«¤Ê¤¢¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢·ë¹½¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤»¡¢¿·¸µ¹æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡£¤ª¤½¤é¤¯Åª¾ì¤µ¤ó¤â¡¢»Å»ö¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î½Å¶ì¤·¤µ¤ò¤É¤³¤«¤ÇÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
--À¯ÉÜ´Ø·¸¤Î¼èºàÂÐ¾Ý¤ÏÅª¾ì¡¢Ê¡Åç¡¢ÀÐ¸¶¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÎÂ¾¤Ë¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ºç¡¡´±Å¡µÍ¤á¤ÎÊ£¿ô¤Îµ¼Ô¤È¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¤Ç¤¹¡£¾®Þ¼´±Ë¼Ä¹´±¡¢Æ£¿¹µÜÆâÄ£Ä¹´±¤¢¤¿¤ê¤Ï´±Å¡¡¢¼Ò²ñÉô¤Î±ç¸î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÜÆâÄ£¤Ï¼Ò²ñÉô¤Î´É³í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢À¯³¦¤Î¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»Í¸µµÁÎ´¤µ¤ó¡£ÀïÁ°¤Î·ìÌÁÃÄ»ö·ï¡¢¤¢¤Î·ìÌÁÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢³ùÁÒ¤«¤é²£ÉÍ¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀ¯ÉÜÃæ¿õ¤¬»Í¸µ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é²¿¤«¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤ì¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¼èºà¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖËèÆü¿·Ê¹¤¬Íè¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÃý¤Ã¤Á¤ã¤¢¤¤Þ¤Ø¤ó¤Ç¡×
--¸µ¹æÃ´Åö¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤òÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸µ¹æ¹Í°Æ¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¸µ¹æ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼èºà¤âÆ±»þÊÂ¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºç¡¡·úÁ°¾å¤ÏÅ·¹ÄÊø¸æ¸å¡¢µÞ¤®¾·½¸¤µ¤ì¤¿Í¼±¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¸µ¹æ°Æ¤Î¹Í°Æ¤¬°Ñ¾ü¤µ¤ì¡¢Â³¤¤¤Æ³ÕÎ½¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿·»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸µ¹æ¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ë¤½¤ÎÀè²¿½½Ç¯¤âÍÑ¤¤¤ë¸µ¹æ¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌµÍý¤ÊÏÃ¡£°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤È¤·¤Æ¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¿·¸µ¹æ°Æ¤òÁªÄê¤¹¤ëºî¶È¤Ï¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¸µ¹æ¹Í°Æ¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈÎòÂå¼óÁê¤Î»ØÆîÌò¡É¤À¤Ã¤¿ÍÛÌÀ³Ø¼Ô¡¦°Â²¬ÀµÆÆ¤ä¡¢¡Ø½ô¶¶Âç´ÁÏÂ¡Ù¤Î´Á³Ø¼Ô¡¦½ô¶¶Å²¼¡¤Ê¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼èºà¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ¹ñ»Ë³Ø¼Ô¡¦³ÄÍÌÐ¼ù»á¤Î±üÍÍ¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤¹¡£
--±üÍÍ¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
ºç¡¡»ä¤¿¤Á¤¬³ÄÍÉ×¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸µ¹æÈÉ¡×¤¬È¯Â¤·¤Æ2¥ö·î¸å¤Î¾¼ÏÂ62Ç¯11·î¤Î¤³¤È¡¢³ÄÍÀèÀ¸¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î2·î¤Ë¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë³ÄÍÀèÀ¸¤¬¸µ¹æ¹Í°Æ¼Ô¤Î¤ª°ì¿Í¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î°Æ¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¤µ¤ì¤¿°Æ¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¸µ¹æ¼èºà¡×¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¡¢¤´»ÒÂ©¤ÇÅö»þÅìÂç·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¤À¤Ã¤¿³ÄÍ·¼ÌÀÀèÀ¸¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡Ö¤ªÉãÍÍ¡¢¹Í°Æ¼Ô¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÅö¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ý¸µ¤¬´Ë¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢±üÍÍ¤Î¸µ¤Ø»²¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Ê¤ê¡ÖÂ©»Ò¤«¤é¡ØËèÆü¿·Ê¹¤¬Íè¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÃý¤Ã¤Á¤ã¤¢¤¤Þ¤Ø¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦100¡ó´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¹Í°Æ¼Ô¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸µ¹æ°Æ¡ÖÊ¸»×¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Î¡¼¥È
--¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºç¡¡¤ª¶¡¤¨¤Î²Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆË¬Ìä¤·¡¢¤´¼«Âð¤Î¹¤¤±þÀÜ´Ö¤ËÄÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªË¬¤Í¤·¤¿¼ñ»Ý¤ò¹ð¤²¤Æ¾¯¤·Ç´¤Ã¤¿¤é¡¢A4¤¯¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤Î¥Î¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï³«¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ¿È¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÆüÉÕ¤ÏËº¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡ÖÅª¾ì¼¼Ä¹¤ª¸«¤¨¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡£ÆâÀ¯¿³µÄ¼¼Ä¹¤ÎÅª¾ì¤µ¤ó¤¬¡¢Íè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö±üÍÍ¡¢ÀèÀ¸¤Ï¸µ¹æ°Æ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¸µ¹æ°Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¾ö¤ß³Ý¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Î¡¼¥È¤Î¤¢¤ë²Õ½ê¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢´ù¤Ë¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÉú¤»¤ÆÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ª¹ÈÃã¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡£
--º¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºç¡¡°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾®¾¾·¯¤¬¡Öºç¤µ¤ó¡¢¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤âÇº¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¸«¤è¤¦¤È¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ªÃã¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¡Ö¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¥À¥á¥À¥á¡×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£5Ê¬¤«10Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤è¤¦¤ä¤¯±üÍÍ¤¬¹ÈÃã¤ò±¿¤Ð¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼¡¤Î¸µ¹æ°Æ¤ò»öÁ°¤ËÊóÆ»¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢½ÐÅµ¤ä¤´¼ç¿Í¤Î¤´°ä»Ö¤Ê¤ÉÀµ³Î¤ËÊó¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»öÁ°¤Ë¤ª¶µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤»¤ó¤È¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Éú¤»¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥Î¡¼¥È¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡£
--¤½¤³¤Ë¤Ï²¿¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºç¡¡Ê¸»×¡£Ê¸»×¡Ê¤Ö¤ó¤·¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÄÍÀèÀ¸¤¬À¯ÉÜ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¿·¸µ¹æ°Æ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡ÖÊ¸»×¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤ä¤¬¤ÆÊ£¿ô¤Î¸µ¹æ°Æ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ´õË¾¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤º¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»þ¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿À®¡×¤Î¹Í°Æ¼Ô¡¢»³ËÜÃ£Ïº»á¤Î¡È¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡É
--¸½ºß¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿À®¡×¤Î¹Í°Æ¼Ô¤¬ÅìÍÎ»Ë³Ø¼Ô¤Î»³ËÜÃ£Ïº»á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ö¼Â¾åÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢»³ËÜ»á¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºç¡¡¹Í°Æ¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë³Ø¼Ô¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ·ø¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¸µ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤«¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»³ËÜÀèÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÎÏ¤Ê¹Í°Æ¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¤È»×¤¦º¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³ËÜÀèÀ¸¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤Î¤´¼ç¿Í¤¬¡¢ÃæÁ¾º¬¼óÁê¤Î¼óÁêÈë½ñ´±¤À¤Ã¤¿Ê¡ÅÄÇî¤µ¤ó¡£³°Ì³¾Ê¤Î¾òÌó¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÁ¾º¬À¯¸¢»þ¤ËÌë²ó¤ê¼èºà¤ÇÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢µÁÍý¤Î¤ªÉã¾å¤¬ÅìÂç¤ÎÅìÍÎ»Ë¤ÎÀèÀ¸¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸µ¹æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÀ¯¼£°Æ·ï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ±ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡£
--Åö»þ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸µ¹æ¥¹¥¯¡¼¥×¹çÀï¡×¤ÎÍÍÁê¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¼Ò¤Î¼èºà¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ºç¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¸å¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤¬¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¶î»È¤·¤Æ¿·¸µ¹æ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¡¢¾®Þ¼´±Ë¼Ä¹´±¤ËÅö¤Æ¤¿ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿À®¡×¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Þ¼¤µ¤ó¡Ö¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¾»æ¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â¼èºà¹¶Àª¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÍ²ì¤µ¤Ä¤¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿ÏÂÅÄ·½¤µ¤ó¡¢²òÀâ°Ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿Ä®Íý¤µ¤ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¼¯»ùÅç¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°È¿±à·±¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤Ï²æ¡¹¤¬ÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò»þÀÞ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¤ª¤¤¡¢¼è¤ì¤¿¤¾¡×¤«¤é¤ÎÂç·ãÏÀ
--¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬Êø¸æ¤·¤¿1·î7Æü¤ÎÅöÆü¡¢¿·¸µ¹æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤â³Æ¼Ò¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼ÒÆâ¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºç¡¡ÅöÆü¤Î¸á¸å2»þ²á¤®¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¯¼£Éô¤Î¶¶ËÜÃ£ÌÀ¥Ç¥¹¥¯¤¬¡Ö¤ª¤¤¡¢¼è¤ì¤¿¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¿·¸µ¹æ¤Î¤³¤È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¼ÒÆâ¤ÇÂç·ãÏÀ¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËËèÆü¿·Ê¹¤Ï²áµî¤Ë¸µ¹æ¸íÊó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö60Ç¯Á°¤Ë´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿´Ö°ã¤¨¤¿¤é¤¨¤é¤¤¤³¤È¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦¿µ½ÅÏÀ¤Ï¶¯¤¯½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¶Ú¤«¤é¤Î¾ðÊó¤À¤«¤é¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯³è»ú¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
--¤½¤Î»þ¡¢ºç¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºç¡¡¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¿·Ê¹¤Ë°õºþ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿¤¤¤Èµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À30Âå¤Î¥Ú¡¼¥Ú¡¼¤Îµ¼Ô¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢²¿¤«¤ò¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆÃ¥À¥Í¤Ï´±Å¡¤Î¤¢¤ëµ¼Ô¤¬Á³¤ë¤Ù¤¶Ú¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¡¢¶¶ËÜ¥Ç¥¹¥¯¤Ø¤È¼è¤ê¼¡¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ò¤·¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Âç¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢2»þ36Ê¬¤Î´±Ë¼Ä¹´±²ñ¸«¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Ã¤Æ¹æ³°¤ÈÍ¼´©¤ò°õºþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹æ³°¤ÎÍ½Äê¹Æ¤Ç¡Ö¡»¡»¡×¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿²Õ½ê¤Ë¡ÖÊ¿À®¡×¤Î2Ê¸»ú¤ò½ñ¤Æþ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
--´±Å¡¤Îµ¼Ô¤¬¤É¤Î¶Ú¤Ç¡ÖÊ¿À®¡×¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤Î¤«¡¢ºç¤µ¤ó¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ºç¡¡ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤½¤³¤«¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤É¤Î¼Ò¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î´±Å¡¤Î½»¿Í¡£¼èºà¸»¤ÎÈëÆ¿¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤â¤º¤Ã¤ÈÉú¤»¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Öº¯À×¡×¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¯¡¼¥×
--ËèÆü¿·Ê¹¤¬30Ê¬Á°¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¡ÖÊ¿À®¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢»æÌÌ¤È¤·¤Æ¤Ï³Æ»æÆ±»þ¤ËÊóÆ»¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¥¹¥¯¡¼¥×¤Îº¯À×¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë×Ù×â¤¿¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºç¡¡Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ¼Ò¤¬¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¿·Ê¹¶¨²ñ¾Þ¡×¤Ë¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼èºà¸»¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¾åÁØÉô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£¡Öº¯À×¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¼Ò¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¼´©¤Î¡Ö3ÈÇ¡×¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤è¤ê¤â¤Ã¤È¹¤¤ÃÏ°è¤ËÇÛ¤é¤ì¤ëÈÇ¤Ë¡ÖÊ¿À®¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹æ³°¤Ï½ÐÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö3ÈÇ¡×¤è¤ê¸å¤Ë°õºþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¤Ê¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Âç¤¤¯Æ°ÍÉ¤·¤¿ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
--¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ºç¡¡¤¦¤Á¤¬¡ÖÊ¿À®¡×¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÄ¾¸å¤Ë¡¢ÅìµþÀ¯¼£Éô¤«¤é¶å½£ËÜ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í°Æ¼Ô¤Ë³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¡¢¶å½£Âç³Ø¤ÎÌÜ²ÃÅÄÀ¿¤µ¤ó¤Î²È¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜ²ÃÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿3¤Ä¤Î¸µ¹æ°Æ¡ÖÊ¿À®¡×¡Ö½¤Ê¸¡×¡ÖÀµ²½¡×¤Î¤¦¤Á¤Î¡Ö½¤Ê¸¡×¤Î¹Í°Æ¼Ô¡Ê¡ÖÀµ²½¡×¤Ï±§ÌîÀº°ì»á¤Î¹Í°Æ¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌÜ²ÃÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅÅÏÃ¸ý¤ÇÅú¤¨¤¿¸å¤Ë¡¢ÌÜ²ÃÅÄ¤µ¤ó¤Î²È¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô¤Ë¡Ö¿·¸µ¹æ¤ÏÊ¿À®¤é¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
--¾®Þ¼´±Ë¼Ä¹´±¤¬¸øÉ½¤¹¤ëÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºç¡¡¤¨¤¨¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿ÆÉÇä¤Îµ¼Ô¤¬¹²¤Æ¤Æ´±Å¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÅöÁ³ÆÉÇä¤Î´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¶Ã¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶Ã¤¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤¦¤Á¤Î´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ä¤ÎÊý¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡Ö¸µ¹æ¡×¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«
--¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿·¸µ¹æ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤ä¤¬¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºç¡¡³Î¤«¤Ë¿·¸µ¹æ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÀÅ¤«¤Ë·Þ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡¢Áû¤®Î©¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡ÖÃÎ¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¡Ö¸À¤¤¤Ê¤ê¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¸¢ÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Î°ì¤Ä¤Î»ÈÌ¿¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿·Å·¹Ä¤ÎÂ¨°ÌÁ°¤Ë¿·¸µ¹æ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦º£²ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¸µ¹æÈÉ¡×¤Î²ò»¶¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºç¡¡ÂçÁÓ¤ÎÎé¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯¡¢º£¤Ç¤âÅö»þ¤ÎÀ¯¼£Éô¤ÎÌÌ¡¹¤Ë²ñ¤¦¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÀèÆü¤â´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿²¾ÌîÃéÃË¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Ë¤ÏÌÊÌ©¤Ê½àÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£30Ê¬¤À¤±Â¾¼Ò¤ËÀè¤ó¤¸¤¿¡¢É½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ëËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¯¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡áº´Æ£ÏË/Ê¸éº½Õ½©
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë