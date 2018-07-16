¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤êÎÃ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤ª¤¹¤¹¤á£´Áª¡ª
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÊKALDI COFFEE FARM¡Ë¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤êÎÃ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤ê¡×¤µ¤»¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¡×¤È¤·¤¿¿©¤Ù¿´ÃÏ¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡×¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤¿¼¡Âè¡£¤¤¤º¤ì¤âmitokÊÔ½¸Éô¤Ç¼Â¿©¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡Ám(_ _)m
¡ Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¿©¤Ù¿´ÃÏ¤ÇÎÃ¤·¤¤¡Ø¥ª¡¼¥®¥ç¡¼¥Á¥¼¥ê¡¼¡Ù198±ß¡Ã68kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥ª¡¼¥®¥ç¡¼¥Á¥¼¥ê¡¼¤Ï¡¢°¦¶Ì»Ò¡Ê¥ª¡¼¥®¥ç¡¼¥Á¡Ë¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤Î¼ï»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¶Å¸Ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥®¥ç¡¼¥Á¥¼¥ê¡¼¤È¥ì¥â¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ä¡Ä¤ª¸ý¤ÎÃæ¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿©¤Ù¿´ÃÏ¡ª¡¡¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¤Æ¤¤¤É¤Î¥ª¡¼¥®¥ç¡¼¥Á¥¼¥ê¡¼¤ÏÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢¤×¤ë¤×¤ë¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¶¯¤á¤Î¿©´¶¡£¤½¤³¤Ë¥ì¥â¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¡£¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â·ã¿ä¤·¤Ç¤¹¡ª
¢ °É¿Î¹á¤ë¥¢¥¸¥¢¥ó¤ÊÉ¹²Û¡Ø°É¿ÎÆ¦ÉåÉ¹¡Ê¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡Ë¡Ù213±ß¡Ã8ËÜ¡Ã43kcal /1ËÜ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÄ¶ÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Ñ¥ó¥À°É¿ÎÆ¦Éå¡×¤¬¥Á¥å¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ê¢«¤â¤¦À½Â¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£°Ê¾å¡ª¡¡¤Þ¤¡¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÀâÌÀÉÔÍ×¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°É¿Î¤ÎÌôÁ·¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä´¶¡¢¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¸ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£´Å¤Ã¤¿¤ë¤¹¤®¤º¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¿©¤Ù¿´ÃÏ¤È°É¿ÎÉ÷Ì£¤Î¤Û¤É¤è¤¤Í¾±¤¤¬¤ª¤¤¤·¤¤´¶¤¸¡£Ëü¿Í¼õ¤±¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¿ôËÜÊ¬¤ò¥«¥Ã¥×¤Ë¤¢¤±¤Æ¤«¤éÅà¤é¤»¡¢¤«¤É¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤²¤Ç¤¹¡£
£ ¤È¤í¤ó¤È¤·¤¿¹õÌª¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ØÆ¦²Ö¡Ê¥È¡¼¥Õ¥¡¡Ë¡Ù168±ß¡Ã75kcal¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
Æ¦Æý¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¹õÌª¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂæÏÑ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÄêÈÖÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÆ¦Æý¤ò¥¼¥ê¡¼¾õ¤Ë¸Ç¤á¤¿¤×¤ë¤×¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¡£Ì£ÉÕ¤±¤Ë¤Ï¡¢ÅºÉÕ¤Î¹õÌª¥·¥í¥Ã¥×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡¢¥È¥í¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¡£¹õÌª¤ò¤«¤é¤á¤Æ¤â¡¢Æ¦Æý¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹õÌª¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÎÆ¦²Ö¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢´Å¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¡Á¤¯ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿©¸å¤ÎÄã¥«¥í¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤¾¡£
¤ ¥³¡¼¥Ò¡¼ÅÞ¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ³ÊÇÉ¡Ø¥Þ¥µ¥Þ ¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í ¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¡Ù297±ß¡Ã159kcal¡Ê¥¼¥ê¡¼¡Ë¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡È¥³¡¼¥Ò¡¼Ì£¤Î¥¼¥ê¡¼¡É ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤ó¤Þ¤Î¥¼¥ê¡¼¡É ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥Þ¥µ¥Þ»º¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤é¤·¤¤¶¯¤¤»ÀÌ£¤Ï¤½¤³¤½¤³ÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Ç¡¢¶ìÌ£¤È¥³¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¥Ï¥¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥¼¥ê¡¼¤Î¿©´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¸ÄÀÇÉ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡õº½ÅüÌµ¤·¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢Ç»¤¹¤®¤Æ¥¥Ä¥¤¤«¤â¡£¥³¡¼¥Ò¡¼ÅÞ¤Î¤¿¤á¤ÎÎÃ¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤È¤á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡£