OG¡¢VAR¡¢PK¡¢ÍðÆþ¡¢GKËÞ¥ß¥¹¡Ä¡¡WÇÕ·è¾¡¤Ë³¤³°¶ÃØ³¡¢¡Ö¿À±é½Ð¡×¿Ô¤¯¤·¤ÎÌ¾¾¡Éé
¥í¥·¥¢WÇÕ·è¾¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÂÐ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¤Ï¡Ö¹¬±¿¤ÈÉÔ±¿¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Ì¾¾¡Éé¡×¤Ë
¡¡¥í¥·¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë·è¾¡¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬4-2¤È¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ë¾¡Íø¤·¡¢20Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾·³¹ç¤ï¤»¤Æ6¥´¡¼¥ë¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¿À±é½Ð¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÍÍ»Ò¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÎWÇÕ·è¾¡Àï¤Ï¿À±é½Ð¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¤À¡£¡Ö¹¬±¿¤ÈÉÔ±¿¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Ì¾¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾18Ê¬¡¢FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤ÎFK¤¬¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½FW¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Þ¥ó¥¸¥å¥¥Ã¥Á¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ÀèÀ©¡£¤À¤¬¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤âÆ±28Ê¬¤ËÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢MF¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ú¥ê¥·¥Ã¥Á¤¬²ÚÎï¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢°µ´¬¤Î°ì·â¤Ç1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±35Ê¬¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬CK¤òÆÀ¤ë¤È¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¥Ú¥ê¥·¥Ã¥Á¤¬¼ê¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊVAR¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢PK¤ÈÈ½Äê¡£¤³¤ì¤ò¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬·è¤á¤Æ¡¢2-1¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾7Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÃË¤¬ÍðÆþ¡£»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Æ±14Ê¬¡¢MF¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËFW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢Ãæ±û¤Ç¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤ÇºÇ¸å¤Ï¥Ý¥°¥Ð¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£Æ±20Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÀµÌÌÌó20¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢4-1¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
ÂçÀª¤¬·è¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¥É¥é¥Þ¤ÏÂ³¤¯¡¡¡ÖÈá±¿¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡Ä¡×
¡¡ÂçÀª¤¬·è¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÏÆ±24Ê¬¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Î¥Þ¥ó¥¸¥å¥¥Ã¥Á¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹GK¥¦¡¼¥´¡¦¥í¥ê¥¹¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ËÌÔÁ³¤È¥×¥ì¥¹¡£¥í¥ê¥¹¤Ïº¸Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¤«¤ï¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¥Þ¥ó¥¸¥å¥¥Ã¥Á¤¬Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¡£Ì¾¼ê¥í¥ê¥¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎËÞ¥ß¥¹¤Ç¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÈá±¿¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥¸¥å¥¥Ã¥Á¤¬ÈÔ²ó¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿À±é½Ð¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ÎËö¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ4-2¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£90Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÇÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À»î¹çÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFootball ZONE webÊÔ½¸Éô¡Ë