¥í¥ô¥ì¥ó¤Ë¥Ü¥³¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡ÄWÇÕ·è¾¡¤ÎÍðÆþ¼Ô¤ÏÍÌ¾¥Ð¥ó¥É
15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ò4-2¤ÇÇË¤ê¡¢1998Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¹±Îã¤È¤â¸À¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤ÎÍðÆþ¤À¡£
¸åÈ¾¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤¬È¿·âÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢»î¹ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÍðÆþ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥í¥ô¥ì¥ó¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¡£
¤Ê¤ó¤È¤â¼Â¤Ë¥í¥ô¥ì¥ó¤é¤·¤¤¡Ä¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ¾¤ÎÍðÆþ¼Ô½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤È¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡£ÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÍðÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥×¥Ã¥·¡¼¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¤¬ÈÈ¹ÔÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ¡ÉPoliceman enters the Game¡Éhttps://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA
— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) 2018Ç¯7·î15Æü
¥×¥Ã¥·¡¼¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¤ÏÈ¿¥×¡¼¥Á¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¹³µÄ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤ÏÀ¯¼£ÈÈ¤Î²òÊü¡¢½¸²ñ¤ÎÉÔÅöÂáÊá¤ÎÄä»ß¡¢À¯¼£Åª¶¥Áè¤Îµö²Ä¡¢ÉÔÅöÂáÊá¤ÎÄä»ß¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¡£
¤¿¤À¤½¤Î¼çÄ¥¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¡¢Ã¯¤«¤¬¿¿·õ¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÆÈºÛ¼Ô¤ÈÆ±¤¸·ê¤ÎàÂ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£