¿ûÅÄ¾Úö¡¢Å·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¤Ë¡ª¡Ö¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤ÎÂçÀï¡×¼ç±é¤Ç»³ºêµ®´ÆÆÄ¤È½é¥¿¥Ã¥°
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤¬¡¢»°ÅÄµªË¼»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ò»³ºêµ®´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Ç±Ç²è²½¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤ÎÂçÀï¡×¤Ë¼ç±é¤·¡¢Å·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¤ÎÝ¥Ä¾¡Ê¤«¤¤¡¦¤¿¤À¤·¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ûÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«¡¼¡¦»³ºê´ÆÆÄ¤È¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖALWAYS »°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡×¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬112²¯±ßÄ¶¡¢¡Ö±Ê±ó¤Î0¡×¤Î¶½¼ý87.6²¯±ß¡¢È¬ÌÚÎµ°ì´ÆÆÄ¤È¤Î¶¦Æ±Ì¾µÁºî¡ÖSTAND BY ME ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Î¶½¼ý83.3²¯±ß¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê¤¬¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ºê´ÆÆÄ¡£¶áÇ¯¤â¡Ö³¤Â±¤È¤è¤Ð¤ì¤¿ÃË¡×¡Ê¶½¼ý23.7²¯±ß¡Ë¡¢¡ÖDESTINY ³ùÁÒ¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¡Ê¶½¼ý32²¯±ß¡Ë¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡Ö±Ê±ó¤Î0¡×°ÊÍè¡¢ºÆ¤ÓÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤òÉÁ¤¡¢°µ´¬¤ÎVFX¤Ç¡ÖÀï´ÏÂçÏÂ¡×¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢1930Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¡£ÂÐÊÆ³«Àï¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ÂçÆüËÜÄë¹ñ³¤·³¤Î»ÊÎáÉô¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÀï´Ï¡ÈÂçÏÂ¡É¤ò·úÂ¤¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ°Ò¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹¤È¤¤¤¦·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë³¤·³¾¯¾¡¦»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Ï¡¢Äë¹ñÂç³Ø100Ç¯¤Î1¿Í¤Î°ïºà¡¢¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤ÎºÆÍè¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¡¦Ý¥Ä¾¤ò°ú¤Æþ¤ì¤ë¡£Ý¥¤Ï¿ô³Ø¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢µð³Û¤Î¹ñÈñ¤òÅê¤¸¤ëÂçÏÂ·úÂ¤Èñ¤Î¸«ÀÑ³Û¤ËÌ·½â¤òÈ¯¸«¤·¡¢·³Éô¤Î±¢ËÅ¤òË½¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÝ¥¤ò±é¤¸¤ë¿ûÅÄ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÂè41²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¼ã¼ê¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤Þ¤ÇÅÐ¤ê¤Ä¤á¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¡Ì©¤È¤·¤Æ±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¡ÖÀï´ÏÂçÏÂ¤ÎÀß·×¿Þ¡×¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤«¤é¡ÈÀï´Ï¤ÎÀ½¿Þ¡É¤òÎý½¬¤¹¤ë¤Ê¤É½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀï´Ï¡ØÂçÏÂ¡Ù¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¤È¿ô³Ø¤«¤éÉâ¤½Ð¤Æ¤¯¤ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¶ò¤«¤µ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¥í¥Þ¥ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë±Ç²è¤é¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤È¸½¼Â¤ËÀ¸¤¤ëËÍ¤é¸½Âå¿Í¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ëÂêºà¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Î¤Ê¤«¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï»³ºê´ÆÆÄ¤Î¥Ë¥ó¥Þ¥ê´ë¤ß´é¤¬ËèÆüÌþ¤·¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£ºî¤Ç¤âµÓËÜ¤ÈVFX¤ò·ó¤Í¤ë»³ºê´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£ºî¤Ï´ÆÆÄºî15ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÀï´Ï¡ØÂçÏÂ¡Ù·úÂ¤·×²è¤ò¿ô³Ø¤ÎÎÏ¤ÇÁË»ß½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ÎÉÔ²ÄÇ½¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤à¼ã¤Å·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¡ØÝ¥Ä¾¡Ù¡Ä¡£È´·²¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¥×¥í¥Ã¥È¤òÍÊ¤·¤¿¸¶ºî¡Ø¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤ÎÂçÀï¡Ù¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤³¤ì¤¾±Ç²è¤À¡ª¡Ù¤È¶½Ê³¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÀï´Ï¡ØÂçÏÂ¡Ù¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ïº£¤ÎÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½ÅÄÃ¤ÎÊý¡¹¤È¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤ÎÌÌ¡¹¡£¤Þ¤¿¤â¤äË½Áö¤¹¤ë»³ºêÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÇ®¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂçÏÂ¡Ù¤ÎµðÂÎ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÁÉ¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»£±Æ¤Ï9·î¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥ë¥¥á¥Ç¥¹¤ÎÂçÀï¡×¤Ï¡¢2019Ç¯²Æ¤ËÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¡£