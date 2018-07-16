¡ÚÁ°±à¿¿À»¥³¥é¥à¡ÛÂè200²ó¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¸«¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¿Ê¤àÊý¸þ¡×
2018Ç¯¥í¥·¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥à¥Ð¥Ú¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÅÀº¹¤Ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ï·è¾¡Àï¤Ç¤âÆâÍÆ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î2¼ºÅÀ¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢VAR¤Ç¤ÎPKÈ½Äê¤È»ÄÇ°¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ120Ê¬´Ö¤òÀï¤¦»î¹ç¤¬3»î¹ç¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤âÉÔ±¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÖÁö¤ë¡×¡ÖÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Öµ»½Ñ¡×¡ÖÀï½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀï¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÀÚ¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç²ñÁ´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤È¤â¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤òÆüËÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÌîÏ¯´ÆÆÄ¤Î¤ä¤êÊý¡¢ÁÈ¿¥¤Èµ¬Î§¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ð½½Ê¬¹¶·â¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Ï4Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
10¿Í¤ÎÁê¼ê¤Ë1¾¡¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤¬10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÅÀº¹¤Ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ï·è¾¡Àï¤Ç¤âÆâÍÆ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î2¼ºÅÀ¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡¢VAR¤Ç¤ÎPKÈ½Äê¤È»ÄÇ°¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ120Ê¬´Ö¤òÀï¤¦»î¹ç¤¬3»î¹ç¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤âÉÔ±¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÖÁö¤ë¡×¡ÖÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Öµ»½Ñ¡×¡ÖÀï½Ñ¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀï¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÀÚ¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç²ñÁ´ÂÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤È¤â¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤òÆüËÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÌîÏ¯´ÆÆÄ¤Î¤ä¤êÊý¡¢ÁÈ¿¥¤Èµ¬Î§¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ð½½Ê¬¹¶·â¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Ï4Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
10¿Í¤ÎÁê¼ê¤Ë1¾¡¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤¬10¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎÂ¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£2005Ç¯°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¤ÎÂ¾¡¢¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼ÉáµÚ¤Ë½¾»ö¡£2009Ç¯¡¢¥Ó¡¼¥Á¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ù¥¹¥È8¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£