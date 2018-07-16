º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢°ª¤ï¤«¤Ê¤È¤È¤â¤ËMrs. GREEN APPLE¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª
¡¡°ª¤ï¤«¤Ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ØÀÄ²Æ¡¡¤¤ß¤ËÎø¤·¤¿30Æü¡Ù¡Ê8·î1Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É Mrs. GREEN APPLE ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Ê¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ª¤Èº´Ìî¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï Mrs. GREEN APPLE Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ÖENSEMBLE TOUR¡×Ê¡²¬¸ø±é¡£¥é¥¤¥Ö¤â½ªÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ËÜºî¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢Mrs. GREEN APPLE ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ëÂç¿¹¸µµ®¤¬ºÆÅÙÅÐ¾ì¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡ª¡¡²¿¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ªÆó¿Í¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¤ªÆó¿Í¤É¤¦¤¾¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢°ª¤Èº´Ìî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡°ª¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡°ª¤ï¤«¤Ê¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢º´Ìî¤â¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¤Ç¤¹¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¡£Âç¿¹¤¬²ñ¾ì¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ç¤·¤ç!?¡¡¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í!?¡¡²¶¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¡¼¤¤¡ª¡×¤È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ±Ç²è¡ØÀÄ²Æ¡¡¤¤ß¤ËÎø¤·¤¿30Æü¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î½éÈäÏª¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È´ÑµÒ¤«¤éÂç´¿À¼¡£¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¤Î½éÈäÏª¤¬½ª¤ï¤ê¡¢´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿º´Ìî¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤Î¶Ê¡¢ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡£±Ç²è»£±ÆÃæ¤Ë¤â¤º¤Ã¤ÈËèÆüÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤âÁ´Éô²Î¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡ª¡×¤È¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢°ª¤â¡Ö½é¤á¤ÆÀ¸¤ÇÄ°¤±¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯Âç¶½Ê³¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿¹¤«¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿º´Ìî¤¬¡Ö±Ç²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤Î²Æ¤À¡¢¤ÎÉôÊ¬¡£Âç¹¥¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤ÉÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤¬±Ç²è¤Î¸ø³«Æü¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢´ÑµÒ¤âÂçÀ¼±ç¤Ç¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦³¤¹¾ÅÄ½¡¡Ë