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¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¡ÊThe Championships Wimbledon 2018¡Ë¤Ï15Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñÂè12¥·¡¼¥É¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊNovak Djokovic¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤¬6-2¡¢6-2¡¢7-6¡Ê7-3¡Ë¤ÇÂè8¥·¡¼¥É¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡ÊKevin Anderson¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤ò²¼¤·¡¢2015Ç¯°ÊÍè4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
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