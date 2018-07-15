¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥Þ¥Õ¥£¤òÂáÊá¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¹Ô
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¨¥¤¥È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¡ÊSuper Rugby¡Ë¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥ì¥Ù¥ë¥º¡ÊMelbourne Rebels¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Î¥¢¥Þ¥Ê¥¡¦¥ì¥ì¥¤¡¦¥Þ¥Õ¥£¡ÊAmanaki Lelei Mafi¡Ë¤¬¡¢±óÀ¬Àè¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ë½¹Ôºá¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¡ÊRugby Australia¡Ë¤¬15Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Õ¥£¤Ï37-43¤ÇÇÔ¤ì¤¿14Æü¤Î¥ª¥¿¥´¡¦¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¡ÊOtago Highlanders¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡ËÀï¸å¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥í¥Ú¥Æ¥£¡¦¥Æ¥£¥Þ¥Ë¡ÊLopeti Timani¡Ë¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡¤Î¹Êó¤Ï¹ë¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊFox Sports¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃË1¿Í¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥Õ¥£¤Ï16Æü¤Ë½ÐÄî¤¹¤ëÍ½Äê¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Æ¥£¥Þ¥Ë¤Ï·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤È¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥ì¥Ù¥ë¥º¤Ï¡¢ºòÌë¤Ë¥À¥Ë¡¼¥Ç¥£¥ó¡ÊDunedin¡Ë¤Çµ¯¤¤¿¥¢¥Þ¥Ê¥¡¦¥Þ¥Õ¥£¤È¥í¥Ú¥Æ¥£¡¦¥Æ¥£¥Þ¥Ë¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎ¾Áª¼ê¤È¤â¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Õ¥£¤Ï¸½ºß¡¢2Áª¼ê¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤ÎÎ±ÃÖ½ê¤Ë¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¥Þ¥Õ¥£¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿20ºÐ°Ê²¼¤ÎWÇÕ¤Ë¥È¥ó¥¬ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢Àï¤¤¤Î¾ì¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤·¡¢2014Ç¯¤ËÆ±¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏWÇÕ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¡ÊRugby World Cup 2015¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢34-32¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÇË¤ë¶âÀ±¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¡¡¥Þ¥Õ¥£¤Ï37-43¤ÇÇÔ¤ì¤¿14Æü¤Î¥ª¥¿¥´¡¦¥Ï¥¤¥é¥ó¥À¡¼¥º¡ÊOtago Highlanders¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡ËÀï¸å¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥í¥Ú¥Æ¥£¡¦¥Æ¥£¥Þ¥Ë¡ÊLopeti Timani¡Ë¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡¤Î¹Êó¤Ï¹ë¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊFox Sports¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃË1¿Í¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Þ¥Õ¥£¤Ï16Æü¤Ë½ÐÄî¤¹¤ëÍ½Äê¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Æ¥£¥Þ¥Ë¤Ï·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤È¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥ì¥Ù¥ë¥º¤Ï¡¢ºòÌë¤Ë¥À¥Ë¡¼¥Ç¥£¥ó¡ÊDunedin¡Ë¤Çµ¯¤¤¿¥¢¥Þ¥Ê¥¡¦¥Þ¥Õ¥£¤È¥í¥Ú¥Æ¥£¡¦¥Æ¥£¥Þ¥Ë¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎ¾Áª¼ê¤È¤â¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Õ¥£¤Ï¸½ºß¡¢2Áª¼ê¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤ÎÎ±ÃÖ½ê¤Ë¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¥Þ¥Õ¥£¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿20ºÐ°Ê²¼¤ÎWÇÕ¤Ë¥È¥ó¥¬ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢Àï¤¤¤Î¾ì¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤·¡¢2014Ç¯¤ËÆ±¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏWÇÕ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¡ÊRugby World Cup 2015¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢34-32¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÇË¤ë¶âÀ±¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News