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Curious Kids: Why do you blink when there is a sudden loud noise close by?
https://theconversation.com/curious-kids-why-do-you-blink-when-there-is-a-sudden-loud-noise-close-by-99437
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