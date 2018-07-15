¹Åç¸©¤ÇÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î¼«±ÒÂâ¼ÖÎ¾¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ ²ÈÂ²4¿Í¤±¤¬
15Æü¡¢¹Åç¸©¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¹ë±«¤ÎÈïºÒÃÏ¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«±ÒÂâ¤Î¼ÖÎ¾¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²4¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£NHK¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¼«±ÒÂâ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î¼«±ÒÂâ¼ÖÎ¾¤¬¼Ö¤È¾×ÆÍ ²ÈÂ²£´¿Í¤±¤¬ Åì¹Åç¡ÊNHK¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¼«±ÒÂâ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î¼«±ÒÂâ¼ÖÎ¾¤¬¼Ö¤È¾×ÆÍ ²ÈÂ²£´¿Í¤±¤¬ Åì¹Åç¡ÊNHK¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë