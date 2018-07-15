ÆüËÜÂåÉ½¡¢Âç·òÆ®¤Î¡ÖWÇÕ6ÂçÇÔ¼Ô¡×Áª½Ð¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾Î»¿¡ÖºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿Â¸ºß¡×
²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ÎÆüËÜ¡¢¶¯¹ë¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤â»¿¼
¡¡¥í¥·¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤â¤¤¤è¤¤¤è·è¾¡Àï¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤Ç2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸åÈ¾24Ê¬¤«¤é3¼ºÅÀ¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤«¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï48Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªµÕÅ¾Éé¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤ÎÆñÅ¨Áê¼ê¤Ë¸«¤»¤¿ÆüËÜ¤Î·òÆ®¤Ö¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤«¤é»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖABS-CBN Sports¡×¤Ï¡¢¡Ö2018Ç¯WÇÕ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿6Âç¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¡ÊÇÔ¼Ô¡Ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤ÆÆÃ½¸¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÁê¼ê¤Ë1-1¤È°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢Á°²óWÇÕ²¦¼Ô¥É¥¤¥ÄÀï¤ò·âÇË¤·¤¿¥á¥¥·¥³¡Ê1-0¡Ë¤È´Ú¹ñ¡Ê2-0¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ò2-0¤È°µÅÝ¤·¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢³Ê¾å¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë1-0¤È¾¡Íø¤·¤¿¥»¥Í¥¬¥ë¤¬Áª½Ð¡£¤½¤Î¤Ê¤«¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤Ç2-1¤È¶âÀ±¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥Ù¥¹¥È16¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤á¤¿ÆüËÜ¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿Â¸ºß¤À¡£¥µ¥à¥é¥¤¡¦¥Ö¥ë¡¼¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤Ç¤Ï¥²¥ó¥¡¦¥Ï¥é¥°¥Á¡¢¥¿¥«¥·¡¦¥¤¥Ì¥¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç°ì»þ¤Ï2-0¤ÈÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ËÆùÇö¡£¤À¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸«»ö¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢¤Ê¤¼Èà¤é¤¬Í¥¾¡¸õÊä¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼ÇÏÉ¾¤Î¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤·¡¢¶¯¹ë¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤Ç·òÆ®¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤ËÍ¿¤¨¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÁÔÂç¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊFootball ZONE webÊÔ½¸Éô¡Ë