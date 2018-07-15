Ä«¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª 5Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë·î¡Á¶â¤ÎÍñ¤ÈÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤º
1Ç¯Ãæ¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÈÍñ¡É¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¾ïÈ÷¿©ºà¡£ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ä¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢Ä«¿©¤Î´ÊÃ±¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢5Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë·î¡Á¶â¤ÎÍñ¤ÈÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤´¾Ò²ð¡£Ä«¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊäµë¤·¤Æ¡¢1Æü¤ò¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÌ¤ê¤â¤¤ì¤¤¤Ê¡ÖÆ¦ÉÄ¤ÈÍñ¤Î¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡×/ÎÁÍý¡§°æ¸¶Íµ»Ò¡¡»£±Æ¡§ÎëÌÚÂÙ²ð
¢£ ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤·¤é¤¹Íñ²«¤Î¤Ã¤±
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤·¤é¤¹´³¤· Âç¤µ¤¸2¡¢Íñ²« 1¸ÄÊ¬¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð 1/2¤ï¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ÏÇ®Åò¤Ç1¡Á2Ê¬¤æ¤Ç¡¢Îä¿å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¹Ê¤ê¡¢3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤·¤é¤¹´³¤·¤ÈÍñ²«¤ò¤Î¤»¤ë¡£¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò¤«¤±¤Æº®¤¼¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬58Kcal¡¢±öÊ¬0.4g¡¢Ä´Íý»þ´Ö5Ê¬¡Ë
¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¤·¤é¤¹´³¤·¤ò»È¤Ã¤Æ±ÉÍÜËþÅÀ¤Ë»Å¾å¤²¤¿1ÉÊ¡£Ì£¤Ä¤±¤Ï¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æºî¤ì¤Þ¤¹¡£²«¿È¤ò¤¯¤º¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¶ñºà¤È¤¢¤¨¤Ê¤¬¤é¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
¢£ Æ¦ÉÄ¤ÈÍñ¤Î¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿Æ¦ÉÄ¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ö¤È¤³¤·¤ç¤¦¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËÄ´Ì£¤·¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ ¥ª¥¯¥é¥¨¥Ã¥°
ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤Ë¤Ïº½Åü¤ò²Ã¤¨¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯»Å¾å¤²¤Æ¡£
¢£ ¸¨¤µ¤ä¤Î¥Á¡¼¥ºÍñßÖ¤á
¥Á¡¼¥º¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ä¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤È¤í¡Á¤ê¤È¤í¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤ÏÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥ì¥¿¥¹¤ÈÍñ¤ÎÌÀÂÀ¥µ¥é¥À
¼«²ÈÀ½¤ÎÌÀÂÀ¥Þ¥è¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÈþÌ£¡£ÌÀÂÀ»Ò¤Î¿É¤ß¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹²¤¿¤À¤·¤¤Ä«¤Ï¤Ä¤¤¥·¥ê¥¢¥ë¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢²¿¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³°½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¤ª¤«¤º¤¬¤¢¤ì¤Ð½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ê¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë