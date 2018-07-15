¡Ö13¤ÎÍýÍ³¡×°ÌòÇÐÍ¥¥Í¥Ã¥È¤¤¤ä¤¬¤é¤»¤µ¤ì¤ë¤â»¿¼¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡ª
Netflix¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö13¤ÎÍýÍ³¤Ç¡×¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡£Èà¤Ë¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ö¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¤½¤ì¤ò¸Ä¿Í¹¶·â¤È¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¾Þ»¿¤À¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö13¤ÎÍýÍ³¡×¤Ï¹â¹»À¸¤Î¼«»¦¤ä¤¤¤¸¤á¡¢ÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ï¥ó¥Ê¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¼«»¦¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¡¢ËÜ¿ÍÌÜÀþ¤ÇºÙ¤ä¤«¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÛÈ½¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ï¥ó¥Ê°Ê³°¤ÎÌÜÀþ¤Ç»ö·ï¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ö¥é¥¤¥¹¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¿Íµ¤¼Ô¤ÇÌîµåÉô¤Ç¤Ï¥Ü¥¹Åª¤ÊÂ¸ºß¡£¥ê¥Ã¥Á¤ÇÊüÇ¤¼çµÁ¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¸å¤í½â¤Î¤â¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£¥Ö¥é¥¤¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ï¥ó¥Ê¤ä¥¸¥§¥·¥«¤ò¥ì¥¤¥×¤·¡¢À¤´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¹â¹»À¸¥É¥é¥Þ¤Çµ©¤Ë¸«¤ë°Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤À¤¬¡¢Èà¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥Ô¥¹¥È¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢·ù¤¬¤é¤»¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿·Ê¹¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡×¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âô»³¤Î·ã¤·¤¤È¿È¯¤¬ÆÏ¤¯¡£¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¾Þ»¿¤À¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡£¡Ö¤â¤·³§¤¬ËÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤«´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÅö¤Ë·ù¤ÊÅÛ¤Ç¡¢¥ì¥¤¥×¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¸À¤¦»ö¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¿¿¼ÂÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤À¤í¤¦¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍªÁ³¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë³Î¤«¤Ê¼«¿®¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£