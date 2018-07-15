¡ÖÎø¤Î²êÀ¸¤¨¡×¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï½Ð²ñ¤¤¤ÎÊõ¸Ë¡ª°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¿·¤·¤¤Îø¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¡ØÎø¤Î²êÀ¸¤¨¡Ù¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÅ¹°÷Æ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡Öµï¼ò²°¤Î¥Û¡¼¥ë¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤À¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÅ¹°÷¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öµï¼ò²°¡×¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ïµ¤¤µ¤¯¤Ê½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤ËÍÏ¤±¤³¤ó¤ÇÃç´Ö¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î½÷À¤«¤é¤â¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÃË½÷Èæ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤«¤ï¤¤¤¤½÷À¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó·Ï¤Î¥«¥Õ¥§¡×
¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ï½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¥Ð¥¤¥È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¤¤¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤»Å»ö¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÎÏ»Å»ö¤òÎ¨Àè¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÃË¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥Ð¥«¥ó¥¹´¶³Ð¤ÇÃ»´ü¾¡Éé¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¡×
¡Öµ¨Àá¸ÂÄê¤À¤«¤é°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢Æ±Î½Æ±»Î¤ÇÇ»¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â·ë²Ì¤¬Áá¤¯½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¶ÌºÕ¤·¤Æ¤â°ú¤¤º¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¥È¡¼¥¯ÎÏ¤âËá¤±¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡×
¡Ö½÷À¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Æ¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼ò¤òºî¤ë¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤â»Å»ö¤Î¤¦¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤âÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Îø°¦¶Ø»ß¤ÎÅ¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â°×¤Ê´üÂÔ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û´èÄ¥¤ì¤Ð¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹°÷¡×
¡Ö¥·¥Õ¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¤¥È½÷»Ò¤ÎÃæ¤Ç¥â¥Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥Ð¥¤¥È¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½÷À¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡ÖÍê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÃË¡×¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û²Ë¤Ê»þ´Ö¤Ë¥Ð¥¤¥ÈÆ±»Î¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×
¡Ö½»Âð³¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï·ë¹½²Ë¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥¤¥ÈÆ±»ÎÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï°Õ³°¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥Á¥ó¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Ð¡¢Å¹°÷Æ±»Î¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡ÛËè²ó¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¡ÖÆü¸Û¤¤¥Ð¥¤¥È¡×
¡ÖÃ±È¯¥Ð¥¤¥È¤Ï·ë¹½½÷À¤âÂ¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ëè²ó°ã¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤ëÆü¸Û¤¤¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë½÷À¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤ì¤¿¤éÆóÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö½Î¹Ö»Õ¡×
¡Ö¹Ö»ÕÆ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¸¤¯¤Æ¥Þ¥¸¥á¤Ê½÷À¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½Î¹Ö»Õ¤Î¥Ð¥¤¥ÈÆ±»Î¤ÇÎø¿Í¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ö¸«¤é¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢ÃË¤Ö¤ê¤òËá¤±¤ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¥«¥Ã¥×¥ëµÒ¤¬Â¿¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¡ÖÍ·±àÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×
¡Ö³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ¯¤¯¤«¤é¤«¡¢¥Ð¥¤¥ÈÆ±»Î¤ÎÃç¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯Æ¯¤¯Í·±àÃÏ¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÜµÒ¶È¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿·õ¤ËÆ¯¤¯»ÑÀª¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¡¢¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤òÁª¤Ö¤Ë¤·¤í¡¢¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò±¿Ì¿¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤À¤È¿´ÆÀ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¸â ÂöËá¡Ë
¡Ú£±¡ÛÅ¹°÷Æ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡Öµï¼ò²°¤Î¥Û¡¼¥ë¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤À¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÅ¹°÷¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öµï¼ò²°¡×¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ïµ¤¤µ¤¯¤Ê½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤ËÍÏ¤±¤³¤ó¤ÇÃç´Ö¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î½÷À¤«¤é¤â¹¥°ÕÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÃË½÷Èæ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤«¤ï¤¤¤¤½÷À¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥Á¥§¡¼¥ó·Ï¤Î¥«¥Õ¥§¡×
¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ï½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¥Ð¥¤¥È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¤½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¤¤¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤»Å»ö¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÎÏ»Å»ö¤òÎ¨Àè¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÃË¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥Ð¥«¥ó¥¹´¶³Ð¤ÇÃ»´ü¾¡Éé¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¡×
¡Öµ¨Àá¸ÂÄê¤À¤«¤é°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢Æ±Î½Æ±»Î¤ÇÇ»¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â·ë²Ì¤¬Áá¤¯½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·¶ÌºÕ¤·¤Æ¤â°ú¤¤º¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¥È¡¼¥¯ÎÏ¤âËá¤±¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡×
¡Ö½÷À¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Æ¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼ò¤òºî¤ë¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤â»Å»ö¤Î¤¦¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤âÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Îø°¦¶Ø»ß¤ÎÅ¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â°×¤Ê´üÂÔ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û´èÄ¥¤ì¤Ð¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹°÷¡×
¡Ö¥·¥Õ¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¤¥È½÷»Ò¤ÎÃæ¤Ç¥â¥Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥Ð¥¤¥È¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½÷À¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡ÖÍê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÃË¡×¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û²Ë¤Ê»þ´Ö¤Ë¥Ð¥¤¥ÈÆ±»Î¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×
¡Ö½»Âð³¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï·ë¹½²Ë¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥¤¥ÈÆ±»ÎÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹°÷¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ï°Õ³°¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥Á¥ó¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Ð¡¢Å¹°÷Æ±»Î¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡ÛËè²ó¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¡ÖÆü¸Û¤¤¥Ð¥¤¥È¡×
¡ÖÃ±È¯¥Ð¥¤¥È¤Ï·ë¹½½÷À¤âÂ¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ëè²ó°ã¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤ëÆü¸Û¤¤¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë½÷À¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÌ¤ì¤¿¤éÆóÅÙ¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö½Î¹Ö»Õ¡×
¡Ö¹Ö»ÕÆ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¸¤¯¤Æ¥Þ¥¸¥á¤Ê½÷À¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½Î¹Ö»Õ¤Î¥Ð¥¤¥ÈÆ±»Î¤ÇÎø¿Í¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ö¸«¤é¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢ÃË¤Ö¤ê¤òËá¤±¤ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¥«¥Ã¥×¥ëµÒ¤¬Â¿¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¡ÖÍ·±àÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×
¡Ö³Ú¤·¤¤¥à¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ¯¤¯¤«¤é¤«¡¢¥Ð¥¤¥ÈÆ±»Î¤ÎÃç¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯Æ¯¤¯Í·±àÃÏ¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀÜµÒ¶È¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿·õ¤ËÆ¯¤¯»ÑÀª¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¡¢¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥È¤òÁª¤Ö¤Ë¤·¤í¡¢¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò±¿Ì¿¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤À¤È¿´ÆÀ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¸â ÂöËá¡Ë