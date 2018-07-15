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(C)CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.
(C)2018 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.
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http://www.jp.playstation.com/ps4/hardware/cuhj10026.html
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