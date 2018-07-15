ÃæÌîÍµÇ·´ÆÆÄ¡¢¸ø³«Ä¾Á°¤ËºÆÊÔ½¸¡ª¡Ø¥Ô¡¼¥¹¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿Ç®¤¤»×¤¤
¡¡8Ç¯´Ö¤ÇÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦200¤«½ê°Ê¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿Àä·Ê±ÇÁü¤ò¸·Áª¤·¡¢4K²òÁüÅÙ¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥Ô¡¼¥¹¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤¬14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÌîÍµÇ·´ÆÆÄ¤¬ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎMC¤ÏÃæÌî´ÆÆÄ¤È¤Ï30Ç¯Íè¤ÎÃç¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÅÏÊÕÍ´¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡À½ºî¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÃæÌî´ÆÆÄ¤¬2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×¤È3¤«·î¤Û¤É¹Í¤¨¤¿ºÝ¡¢¡Ö±ÇÁü¤Ç»Ä¤¹¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ï¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬º£¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×´¶¤¸¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ïº£¤¢¤Þ¤ê¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À¾ÆüËÜ¤Ë¤É¤¦¶¨ÎÏ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¹ë±«¤Ë¤è¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÆüËÜ¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÌó160¤«½ê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¶ìÏ«¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß»î¼Ì¤â½ª¤ï¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÆüËÜ¤Ï°ìÆü¤Ë¹ß¤ë¹ßÀãÎÌ¤È¡¢°ìÅß¤Ë¹ß¤ë¹ßÀãÎÌ¤¬À¤³¦°ì¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ô»ú¤òºÆÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖºòÇ¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç°ìÆü¤Ë¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë90cm¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î250cm¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È½Ð¤¿¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î¹ëÀãÃÏÂÓ¡×¤È½¤Àµ¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂ¾¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤«½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÌî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎä¤ä´À¥À¥é¡Á¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡³Æ½ê¤Ç¤Îµö²Ä¼è¤ê¤â¼«¤é¹Ô¤Ã¤¿ÃæÌî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¤ÎÊý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÅÅÏÃ¤¬¶ì¼ê¤é¤·¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â°ì¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤«¤é¤«¤±¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤Î¾æ¤òÄ¹¡¹¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿FAX¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö2010Ç¯¤Ëµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ª»û¤Ë¡Ø±Ç²è¤¬¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø²¿¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿ºÇ½é¤«¤éÀâÌÀ¤·¤¿¡×¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢À©ºî´ü´Ö¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¤¬¸Î¤Î¶ìÏ«¤òÀÚ¡¹¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÌî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´¶³´¿¼¤¹¤®¤Æ¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö26´Û¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤±¤É¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ê¶½¹Ô¡ËÀ®ÀÓ¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤ËSNS¤Ê¤É¤Ç¤Î³È»¶¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¶ÓÎçÆá¡Ë