¥í¥·¥¢Âç²ñ¤òºÌ¤Ã¤¿ËÜÅÄ¤Î¡È·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¡É¡¡WÇÕ¸ø¼°¡Ö60ÉÃ²óÁÛÆ°²è¡×¤ËÁª½Ð
¥»¥Í¥¬¥ëÀï¤Î¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ä
¡¡¥í¥·¥¢¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤â¤¤¤è¤¤¤è·è¾¡Àï¤Î1»î¹ç¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡WÇÕ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢1¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º×Åµ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜÂåÉ½FWËÜÅÄ·½Í¤¤¬¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡È·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¡É¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÆüËÜ¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÈÂÐÀï¡£2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¤â3Ï¢Â³¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢2-3¤ÈÎò»ËÅªµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶¯¹ë¹ñÁê¼ê¤ÎÂç·òÆ®¤ÇÀ¤³¦¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡WÇÕ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤¬¶á¤Å¤¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢60ÉÃ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÎý½¬É÷·Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè2Àï¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÀï¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ËÜÅÄ¤Î¡È·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¡É¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥Á¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥àÃÆ¤ÎºÝ¤Ë¸«¤»¤¿´¿´î¤ÎÂçÅ¾ÅÝ¤ä¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½FW¥ß¥·¡¼¡¦¥Ð¥Á¥å¥¢¥¤¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¤Î¡È´éÌÌÄ¾·â¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ê¤É¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îº×Åµ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFootball ZONE webÊÔ½¸Éô¡Ë