ÈïºÒ¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡¡¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÌµÎÁ¤Ç¸ø³«
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤ËÌ¡²è»ï¡Ö·î´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡×7·î¹æ¤ÎºîÉÊ¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·î´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯7·î¹æ¡×¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¡×¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¥¢¥ì¥¹¤ÎÅ·Çé¡×¤Ê¤É23ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¾®³Ø´Û¤Ï¡ÖÀ¾ÆüËÜ¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈïºÒ¤µ¤ì¡¢ÉÔ¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·î´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯7·î¹æ¡×¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¡×¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¥¢¥ì¥¹¤ÎÅ·Çé¡×¤Ê¤É23ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¾®³Ø´Û¤Ï¡ÖÀ¾ÆüËÜ¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈïºÒ¤µ¤ì¡¢ÉÔ¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£