¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥à¡¼¥¢´ÆÆÄ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÆÁª¤¹¤ë¤È·Ù¹ð
¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤òÍ½¹ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºî²È¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥à¡¼¥¢´ÆÆÄ¤¬¡¢2020Ç¯¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤¬ºÆÁª¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥óÍ¥Àª¤È¸À¤ï¤ì¤¿2016Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¡¢¥à¡¼¥¢´ÆÆÄ¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Î¾¡Íø¤òÍ½Â¬¡£Èó¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Ë¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÁÊ¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMichael Moore in TrumpLand¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤òÁªµóÄ¾Á°¤Ë¼«¼çÇÛµë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ¿¥È¥é¥ó¥×±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤Î¼çÄ¥¤¬ÊÆÌ±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤äÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¿¿·õ¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥à¡¼¥¢´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖFahrenheit 11/9¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£11/9¤È¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤ÎÂçÅýÎÎÅöÁª¤¬³ÎÄê¤·¤¿Æü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í»ö·ï¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦W¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÂçÅýÎÎ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À2004Ç¯ºîÉÊ¡Ö²Ú»á911¡×¡Ê¸¶Âê¡§Fahrenheit 9/11¡×¡Ë¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¥à¡¼¥¢´ÆÆÄ¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÇÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¤Î¥Ó¥ë¡¦¥Þ¡¼¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡ÖReal Time with Bill Maher¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Öº£ÅÙ¤³¤½¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡£¡Ê¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡ËÈà¤Ï2020Ç¯¤ÎÁªµó¤Ç¾¡¤Ä¡×¤È¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÁ´ÊÆ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£¡ÖFahrenheit 11/9¡Ê²¾Âê¡Ë¡×¤Ï¡¢9·î21Æü¤«¤éÁ´ÊÆ¤Ç¸ø³«¡£