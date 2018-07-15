¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î800g¡Ø¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ï¥àÀÚ¤êÍî¤È¤·¡Ù¤ÏÆù¸ü¡õ»Ý¤ß¤ÎÄ¶¥³¥¹¥Ñ¤ª¤Ä¤Þ¤ß
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎäÂ¢ÁÚºÚ¤Ç¡Ø¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ï¥àÀÚ¤êÍî¤È¤·¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÚ¸ªÆù¤ÎÀÖ¿È¤ò¸ü¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¡¢¤Û¤É¤è¤¤ßîÀ½¹á¤¬¤«¤ª¤ë¥Ï¥à¤ÎÂçÆþ¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¹¥â¡¼¥¯¥Á¥¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¡Ù¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎäÂ¢Æù¤Ç¤ÏÅ´ÈÄ¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¿©ºà¡£³Æ¼ïÎÁÍý¤Ø¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤«¤é¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Þ¤Ç³èÍÑÅÙ¹â¤·¡£¤Þ¤À»î¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ã¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ï¥àÀÚ¤êÍî¤È¤·¡Ã861±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎäÂ¢¿©ÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï861±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢ÆâÍÆÎÌ¤Ï800g¡£¥µ¥¤¥º¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤Î¤¢¤ëÀÚ¤êÍî¤È¤·¥Ï¥à¤¬¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È¥È¥ì¥¤¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤Î¥³¥¹¥Ñ´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÃ»¤á¡ÊÌó1½µ´Ö¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£
»°Ï¢¥Ï¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÇö¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÆù¼Á¤ÈÆÚ¤Î»ÝÌ£¤¬Â¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆù¸ü¤Ö¤ê¡£»éËÃÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤ÀÖ¿È¤Î»ÝÌ£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê±öÌ£¤ÈßîÀ½¤Î¤³¤¦¤Ð¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£»é¤Ã¤³¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ä¤¤¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤È¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤âÍ¾Íµ¤Ç800g´°¿©¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ËÌÂ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»é¿È¤òÍî¤È¤·¤ÆÀÖ¿È¤Î»ÝÌ£¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê·Ï¥Ï¥à¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¤Ç¤Û¤É¤è¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù¸ü¿©´¶¥¹¥â¡¼¥¯¤Î·°¤êÉÕ¤±¤Ï¶¯¤¹¤®¤º¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¤¤³¤¦¤Ð¤·¤µ¹ï¤ó¤Ç¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤äÌîºÚßÖ¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ä¥È¥ë¥Æ¥£¡¼¥ä¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¤Ø¤Î³èÍÑÅÙ¤â¹â¤á¾¦ÉÊ¾ðÊóÆâÍÆÎÌ¡Ã800g¥«¥í¥ê¡¼¡Ã100gÅö¤¿¤ê153kcal¡Ê¹ç·×1224kcal¡ËÀ½Â¤¼Ô¡ÃÆù¤ÎÂÀ¸ø ¹¾¸ÍÀîÂèÆó¹©¾ì¸¶ºàÎÁ¡ÃÆÚ¸ªÆù¡¢ÂçÆ¦¤¿¤óÇò¡¢ÆýÀ¶¤¿¤óÇò¡¢¿©±ö¡¢º½Åü¡¢¹á¿ÉÎÁ¡¢¥ê¥ó»À±ö¡ÊNa¡Ë¡¢¥°¥ê¥·¥ó¡¢¿Ý»ÀNa¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡Ê¥½¥ë¥Ó¥ó»ÀK¡Ë¡¢´ÅÌ£ÎÁ¡Ê¥½¥ë¥Ó¥È¡¼¥ë¡Ë¡¢»À²½ËÉ»ßºÞ¡ÊV.C¡Ë¡¢È¯¿§ºÞ¡Ê°¡¾Ë»ÀNa¡Ë¡¢Ãå¿§ÎÁ¡Ê¥³¥Á¥Ë¡¼¥ë¡Ë
¢¨ËÜµ»ö¤Î¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£