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¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¡ÊThe Championships Wimbledon 2018¡Ë¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç½ÉÅ¨¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊNovak Djokovic¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ê¥À¥ë¡ÊRafael Nadal¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤Î²°º¬¤òÊÄ¤¸¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤¿¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤È¡¢Á°Æü¤Î»î¹ç½ç¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
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