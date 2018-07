Floating in the Falling Universe of Floewers©️teamLab

今度は総敷地面積1万屬痢嵜紊チームラボ」

先日、「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボ ボーダレス」をお台場パレットタウン(江東区青海)にオープンしたばかりのチームラボ。

今度は、新豊洲の駅前に総敷地面積1万屬痢屮繊璽爛薀 プラネッツ TOKYO DMM.com」を7月7日にオープンしました。

この「水のチームラボ」は、2016年にお台場で連日6時間待ちといわれ、47日間で閉幕した「DMM.プラネッツ Art by teamLab」を進化させたもの。2年間の期間限定で再びやってきました。

「チームラボ プラネッツ TOKYO DMM.com」は、入場するときに、まるでスパのように荷物を全部ロッカーに入れ、靴下を脱いで素足になります。何だか、その瞬間から気持ちいい。開放感を味わえます。

ひざ丈ワンピース姿の私に「膝下まで水に入りますが大丈夫ですか」とスタッフの方が心配してくれましたが、実はワンピースの下に、スカートをたくし上げても大丈夫なように膝までのスパッツを履いてきたのです。準備を忘れた方は、お着替えも貸してくれるそうです。さぁ、出発!

入り口を入るとそこは暗闇。異空間でワクワク、ドキドキ。

滝のように水が流れる上り坂を、足をビショビショにしながら上ります。坂の上には「光の滝」が流れ落ち、美しい。山を登ったときに神秘的な景色と出会うのって、こんな感じでしょうか。四国の山奥にある自然の滝を使った作品が原型になっています。

アロマの香り漂う部屋でしっかりと足を拭いてから入ったのは床がふにゃふにゃした部屋。ここは「やわらかいブラックホール - あなたの身体は空間であり、空間は他者の身体である」ということ。何だか哲学的で難しい。思うように動けないところを表現しているのでしょうか。私はゴロンごろんしてしまって全然前に進めません。体力を消耗しました。

ようやくその部屋を抜け出すと、今度は光の宇宙空間。何てきれいなんでしょう。上にも下にも右にも左にも全方向にクリスタルが広がり、色が変わり、流れ、形が浮き出し、全てが変化し、無限に光が輝き続けます。入り口で渡されるQRコードをスマホで読み取ると星雲や彗星、惑星などが表示され、それを投げ入れると変化し、広がっていきます。前回もあった「The Infinite Crystal Universe」の最新バージョンです。

人間は自然界に影響を与えている

そこをじっくり堪能すると次は、また水の中。膝下の深さの不透明の水の中には光の鯉が泳いでいます。鯉が人にぶつかると花が咲き、散り、光の帯が走ります。「人と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング - Infinity」。

続いて子宮のような形の大きな光の球体が部屋を埋め尽くしている所「変容する空間、広がる立体的存在 - 自由浮遊、3色と新しい9色」。光の球体を押したり上げたり、抱きついたりしてみます。懐かしいお母さんの感じです。球体は刺激によって色が変わり、音がし、連鎖していきます。新しい色9色は、水の中の光、水草のこもれび、朝焼け、朝空、たそがれ時の空、桃の実、梅の実、花菖蒲、春もみじ、といった風雅なものばかり。

そして、ドーム空間全体が花の世界の「Floating in the Falling Universe of Floewrs」。「鏡面の床に座ってご覧ください」と言われて座って見ていると、周りの人は寝転がっている人もいれば鑑賞の仕方はさまざま。花々が咲き、散っていきます。自分のスマホからは蝶を飛ばすことができます。上を見上げたり、下を見たり、あちこちから花が降ってきて何が上だか、下だか分からないことに。あまり長いこと座っていたので、お尻が冷たくなってしまいました(笑)。

Floating in the Falling Universe of Floewers©️teamLabFloating in the Falling Universe of Floewers©️teamLab

8月には併設大型レストランがオープンし、さらに2年後に、「チームラボ プラネッツNewYork」がオープンすることになっているとか。チームラボの快進撃は世界を席巻します。長年取り組んできた「Body Immersive」で、人の身体と作品が一つになって、自分と世界との関係を考え直すきっかけを作ろうとしています。

「人間は宇宙の藻屑の一つ。思い上がってはいけない」という気持ちを、私は強くしました。

固定概念を超えるアート集団

今までに体験したことがない世界を創り出し、人の持つ固定概念を超えていく。その発想力と技術力、そして巻き込み力は相当なものです。

東大と東工大の大学院生と学部生が集まって2001年に作った会社が、ここまで変容すると誰が想像できたでしょうか。今や500人の従業員を抱える企業になり、Webエンジニア、データサイエンティスト、機械学習・人工知能エンジニア、インタラクティブエンジニアといった技術者、デザイナーやアニメーター、フォトグラファーなどのクリエーター、デジタルサービスの企画・提案・デイレクション、空間演出のデイレクション、プロジェクトマネジャーといった専門家たちがチームを作り、学際を極め、自然界との交差点を模索しています。一人一人が超優秀で、その人たちがチームを組むことによって、さらに進化しているのでしょう。

現在、日本を含め世界10ヵ所、近日開催予定が3ヵ所あり、また世界各地で常設展もある他、ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館(オーストラリア・シドニー)やサンフランシスコ・アジア美術館(サンフランシスコ)をはじめとした美術館6ヵ所に永久収蔵されています。

チームラボ代表の猪子寿之さんは、「アートによって、人間と自然、そして自分と世界との新しい関係を模索したいと思っている。デジタルテクノロジーは、物質からアートを解放し、境界を超えることを可能にした」と言いつつ、「最初は、何をやりたいか、なかなか理解してもらえず、応援してくれている方に『屏風屋がやりたいのか』(笑)と言われた」と、記者会見でお話されていました。

確かに、見たり感じたりしないと分からない世界。言葉で理解するのは大変です。

チームラボは、アート作品だけでなく、クライアントが求める新しいことを実現するソリューションを提供したり、自社プロダクトも数多く開発しています。

新豊洲のデジタルアート展、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、全てを全開にしてお出掛けください。