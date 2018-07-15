´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤²Æ¤Î²Ì¼Â¤¬¼çÌò¡ª3¼ï¤ÎÅí¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎìÔÂô¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
½÷»Ò¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ë¡¢²Æ¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÅí¡×¡£
¤³¤Î²Æ¡¢¤¢¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×¤Î¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢½Ü¤ÎÅí¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¡©
Åí¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢²ÆÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â²µ½÷¥´¥³¥í¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡£
1¥ö·î¸ÂÄê¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤òÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡ª
½Ü¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
Ì£¡¦¹á¤ê¡¦¿©´¶¤Ç³Ú¤·¤à3¼ï¤ÎÅí
3¼ï¤Î°Û¤Ê¤ëÅí¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡£
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë²«Åí¡¢´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÇòÅí¡¢»ÀÌ£¤¬¶¯¤¤ÀÖÅí¤Î3¤Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Õ¡¼¥É¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÅí¿Ô¤¯¤·¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Äó¶¡¾ì½ê¡§¥ë¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥ó
Äó¶¡´ü´Ö¡§7/31¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
Äó¶¡»þ´Ö¡§12:00¡Á18:00¡ÊL.O¡Ë¢¨Í½Ìó¤ÏÊ¿Æü¤Î¤ß
²Á³Ê¡§3,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µÊÌ¡Ë
¢¨¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾åÃÊ¡Û
¡¦¡Êº¸¡Ë¡ÖÅí¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤ò¤È¤¸¹þ¤á¤¿ÇòÅí¤Î¥¿¥ë¥È¡×
¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÇòÅí¥à¡¼¥¹¡£»Å¾å¤²¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥í¡¼¥¹¥È¤È¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾þ¤é¤ì¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤¬¥¥å¡¼¥È¡£
¡¦¡Ê¿¿¤óÃæ¾å¡Ë¡Ö²«Åí¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥¸¥å¥ì¡×
»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿²«Åí¤Î¥à¡¼¥¹¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÎÃ¤ä¤«¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¸¥å¥ì¤È¡¢¥È¥í¥Ã¤È¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤Åí¤Î²ÌÆù¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¹á¤ê¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¡¦¡Ê¿¿¤óÃæ¡Ë¡ÖËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÀÖÅí¤Î¥à¡¼¥¹¡×
¼çÌò¤È¤Ê¤ëÀÖÅí¡Ö¥Ú¥Ã¥·¥§¥µ¥ó¥®¡¼¥Ì¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¤¹¤â¤â¤Î°ì¼ï¡£¤½¤ó¤ÊÀÖÅí¤Î¶¯¤¤»ÀÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥å¥ì¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥à¡¼¥¹¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
¡¦¡Ê¿¿¤óÃæ²¼¡Ë¡ÖÇòÅí¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×
¼þ¤ê¤Ï¤µ¤Ã¤¯¤ê¡¢Ãæ¿È¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ë¤Ï¡¢´Å¤¤ÇòÅí¤Î²Ì½Á¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÅí¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ëìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£
¡ÚÃæÃÊ¡Û
¡¦¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó3¼ï(¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¸¥ã¥àÉÕ¤)¡×
¥µ¥¯¤Õ¤ï¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÄêÈÖ¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅí¤Î¥Ô¥å¥ì¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¥¹¥³¡¼¥ó¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê³¤¹á¤ëÀÄ³¤ÂÝ¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¥ê¥Ã¥Á¤ÇÇ»¸ü¤Ê¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¸¥ã¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤ª¤¦¡£
¡Ú²¼ÃÊ¡Û
¡Êº¸¤«¤é¡Ë
¡¦¡Ö»ÞÆ¦¥à¡¼¥¹¤È¥³¡¼¥ó¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢¡×
¤Þ¤ë¤Ç»ÞÆ¦¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥·¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢»ÞÆ¦¤Î¥à¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¾å¤Ë¤Î¤Ã¤¿¥³¡¼¥ó¤È¤âÁêÀÈ´·²¡£
¡¦¡Ö¿Í»²¥·¥å¥ì¥Ã¥É¤È¥Á¥¥ó¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡×
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤òÅÉ¤Ã¤¿¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥Ñ¥ó¤Ë¡¢»õ¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿Í»²¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Á¥¥ó¤ò¶´¤ó¤À¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤Ï¿©¤Ù±þ¤¨¤¢¤ê¡£
¡¦¡Ö¥×¥Æ¥£¥È¥Þ¥È¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È Åí°»¸«Î©¤Æ¡×
²Æº×¤ê¤Î¥ê¥ó¥´°»¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ÈÅí°»¡É¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Åí¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤òÅ»¤Ã¤¿¥×¥Æ¥£¥È¥Þ¥È¡£¸ý¤ÎÃæ¤ÇÃÆ¤±¤ë¥È¥Þ¥È¤Î²Ì½Á¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ò¤È¸ý¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
¡¦¡Ö¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥¥Ã¥·¥å¡×
²Ø»Ò¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¥¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢è¬²Ù¤Î´Å¿ÝÉÕ¤±¤È¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¤¬¤Î¤ë¡£²ÆÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤°ìÉÊ¡£
¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¹á¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©
´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ìó20¼ïÎà¤ÎÃãÍÕ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖTWG Tea¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¤¬5¼ïÎàÅÐ¾ì¡£
¥Ð¥é¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤È¥È¥¹¥«¡¼¥ÊÃÏÊý¤Î´°½ÏÅí¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¥Ù¥ê¡¼¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£¡¼¡ÖEternal Summer Tea¡×¤ä¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤Ê¤É¤Î²Ö¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¹á¤ê¤Î¡ÖAlfonso Tea¡×¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤È¤Ï¤ªÅÚ»º¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ¡×Æâ¤Ë¹½¤¨¤ë¡Ö¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼&¥Á¡¼¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤¤ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª½ë¤µ¤â¿á¤Èô¤Ð¤¹¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¼êÅÚ»º¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÚÍ½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
TEL:03-3943-7613(8:00¡Á21:00)
¡Ö´°½Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î°É¿ÎÆ¦Éå¡×
²Á³Ê:480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä´ü´Ö¡§8/31(¶â)¤Þ¤Ç
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤´°½Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤¬¤Î¤Ã¤¿Ç»¸ü¥ß¥ë¥¯¤Î°É¿ÎÆ¦Éå¡£ÀÖ¿§¤Î¥Ù¥ê¡¼¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï²Æ¤é¤·¤¤¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£
¡ÖÅí¤Î»°½ÅÁÕ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¸¥å¥ì¤òºÜ¤»¤Æ¡×
²Á³Ê:520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä´ü´Ö¡§8/31(¶â)¤Þ¤Ç
»ÀÌ£¤ä´Å¤ß¤Î°Û¤Ê¤ë3¼ïÎà¤ÎÅí¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¡£¹á¤ê¹â¤¤¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥¸¥å¥ì¤¬°ìµ¤¤ËÂç¿Í¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ø¤È³Ê¾å¤²¡£
¡Ö¥¢¥á¡¼¥é¥È¥Þ¥È¤Î¥¸¥å¥ì¡×
²Á³Ê¡§550±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§8/1¡Ê¿å¡Ë¡Á8/31¡Ê¶â¡Ë
ÅüÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥á¡¼¥é¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿²ÌÆùÆþ¤ê¤Î¥¸¥å¥ì¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ø¥ë¡¦¥¸¥ã¥ë¥À¥ó¡Ù
½»½ê¡§Ê¸µþ¶è´Ø¸ý 2-10-8 ¥Û¥Æ¥ëÄØ»³ÁñÅìµþ 3F
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:30¡Á¡ÊL.O.22:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3943-0920
URL¡§https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/685ad092e7e5e96.html