Êª¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼¸¤ì¤Ê¤¤´Ú¹ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¾ð
¡¡7·î2Æü¡¢µþµ¦Æ»Îµ¿Î»Ô¤ÎA¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤Ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Þ¥à»ö·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¸Å¤¤ÏÃ¤ò·¡¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£2015Ç¯¤ËÆ±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²°¾å¤«¤é¾®³ØÀ¸3¿Í¤¬¤ì¤ó¤¬¤òÅê¤²Íî¤È¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤ÇÇ¤Ë±Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿50Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¡£¥Ñ¥¯¤µ¤ó¡ÊÅö»þ29ºÐ¡Ë¤¬Âç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤ÏÁ´¤ÆÆ±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤À¤Ã¤¿¡£¤ì¤ó¤¬¤òÅê¤²Íî¤È¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á1¿Í¡ÊÅö»þ11ºÐ¡Ë¤Ï¾¯Ç¯ÈÈ¤ÇÊÝ¸î½èÊ¬¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¡ÊÅö»þ9ºÐ¡Ë¤Ï½èÊ¬¤òÌÈ¤ì¤¿¡£10ºÐÌ¤Ëþ¤Ï·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÉã·»¤¬Èï³²¼Ô¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÙÈ÷°÷¤¬²°¾å¤Î¥É¥¢¤Ë¸°¤ò³Ý¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀµÄ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë½»Ì±¤Ï¡Ö¤ì¤ó¤¬¤òÅê¤²Íî¤È¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤Î¿Æ¤Î°ì¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò»ö·ï¸å¤Ë³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£Èï³²¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡ØÉÔÆ°»º¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ë¡Ù¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¡¢»ö·ï¤ò¤â¤ß¾Ã¤¹Ê·°Ïµ¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Åö»þÉé½ý¤·¤¿¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢6¥«·î¸å¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Ç¤â¶õ¤«¤é²¿¤«Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤òÅ°Äì¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿°Æ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²¿¤À¤«¤â¤É¤«¤·¤¤¡×¤È¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Åê¤²Íî¤È¤·¤¿ÊªÉÊ¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³2¥«·î´Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÅ´°¡Îë¤ä¤ì¤ó¤¬¤òÅê¤²Íî¤È¤·¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£¿Æ¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»Ì±¤Ë¤è¤ë¼«¼£²ñ¤¬»ö·ï²òÌÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·ë¶É·Ù»¡¤¬½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ·Ù»¡Ä£¤Ï3Æü¡¢¡Ö¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÊªÉÊ¤ÎÅê²¼»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢¹Êó³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý»öÌ³½ê¤òÂÐ¾Ý¤ËÊüÁ÷¤ä·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Î°ÆÆâ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê²¼»ö¸Î¤ÎËÉ»ß°ÆÆâ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÏ²¼¤ä²°¾å¤ËÊª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹¥´ñ¿´¤ÇÊª¤òÅê¤²Íî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ½ËÉ¶µ°é¡×¤ò»Ü¤¹¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÆâÍÆ¤À¡£·Ù»¡Ä£¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤³2¥«·î´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÊªÉÊ¤ÎÅê²¼¡¦Íî²¼»ö¸Î7·ï¤Î¤¦¤Á¡¢2·ï¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÄã³ØÇ¯¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿Æ¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤Ï´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡»ùÆ¸¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¡Ö¹â¤¤½ê¤«¤éÊª¤òÅê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËÜÇ½¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥È¥Þ¥à»ö·ï¤Ë»÷¤¿Åê²¼»ö¸Î¤¬ºÆÈ¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤À¡£¿Î²ÙÂç³Ø¤Î¥¤¡¦¥ï¥ó¥¸¥ç¥ó¶µ¼ø¡Ê»ùÆ¸¿´Íý³Ø¡Ë¤Ï¡Ö2?6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤´¤¯¼«Á³¤ÊÈ¯Ã£²áÄø¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é¾®¤µ¤ÊÊª¤Ç¤â¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÍî¤È¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢²ÃÂ®ÅÙ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡Ö¶§´ï¡×¤È²½¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¿´ÍýÁêÃÌµ¡´Ø¡Ö¥Þ¥¦¥à¡¦¥È¥ë¥Ü¥àÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥Á¥ó¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó½êÄ¹¤Ï¡Ö¿Æ¤ÎÌòÌÜ¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¥Á¥ó½êÄ¹¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÅÜ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Êª¤òÅê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¾¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢²¡¤µ¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦Í¶Æ³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Í·¤Ó¾ì¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Íî²¼¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤Î¤âÊýË¡¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ºÇ¶áÅê²¼»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý»öÌ³½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿Æ¤¿¤Á¤¬²ÈÄí¤ÇÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¶µ°é¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÎ©¤Æ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Æ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¶µ°é¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥é¥ë¡×¡Ê¶¦Æ±½»ÂðÀ¸³èµ¬ÈÏ¡Ë¤ò¼é¤ë¼¡¸µ¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»Ì±¤Ë¤è¤ë¼«¼£²ñ¤¬Åê²¼»ö¸Î¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±½»Âð¤Î°ÂÁ´¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¡¢ÊÆ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î5³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬²ÐÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë·úÊª¤¬Á´¾Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·úÊª1³¬¤ÎÃÈÏ§¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Æþµï¼Ô12¿Í¤¬»àË´¤·¡¢6¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤ëÊü²Ð»ö¸Î¡×¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÊü²ÐÍ½ËÉ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¶µ°é¤äÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£