³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï3°Ì¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÄ¶¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÀä»¿¡ÖÆüËÜÀï¤¬¥Ù¥¹¥È¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Î3°Ì·èÄêÀï¤¬14Æü¡¢¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥°¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î´Ö¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ò2¡Ý0¤Ç²¼¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î3°Ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1986Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³Âç²ñ¤Ç¤Î4°Ì¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£ ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î1²óÀï¤ÇÆüËÜ¤ò0¡Ý2¤«¤éµÕÅ¾¤·¤¿»ý¤ÁÌ£¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î²«¶âÀ¤Âå¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ò²¼¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀä¤¨¤ºµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ø¤Î¶¼°Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½é¤Î3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òÆ³¤¤¤¿¤Î¤À¡×¤È¡¢¤½¤ÎÄ¶¹âÂ®¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Àï½Ñ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Æ±»ï¤Î¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¦¥©¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢ºÇ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµ»½Ñ¤Î¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎÀï½Ñ¤ÏÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤ÎÃ¯¤ò¤âÁÖ²÷¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤¿¡×¤È¾Þ»¿¡£
¡¡ÆüËÜÀï¤Ç¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥´¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¥«¥¯¤¬2¿Í¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤ª¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÀï¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥«¥¯¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¡¢¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿ÌÜ·â¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò½ã¿è¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¼ÂÎã¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤â¤Ã¤Æ²¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¡¢°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹4Ê¬¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ï¥ë¥«¥¯¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤¦¤±¤¿¥·¥ã¥É¥ê¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¤¤¤ì¡¢Áö¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¿¥à¥Ë¥¨¤¬º¸¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â®¹¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ±¤¸¤¯ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹ÅÅ»ÒÈÇ¤â¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤À¡×¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯Àï½Ñ¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤ÎBBCÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ç¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë0¡Ý2¤ÇÉé¤±¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡£¥¹¥ê¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î·òÆ®¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î·ø¼é¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢É¾²Á¤¹¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¶¡¼¥ë¤ËË¾¤ß¤òºÕ¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤â¾¡Íø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¡¼¤Î¼ê·ø¤¤¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ç¥ë¥ï¥¤¥ì¥ë¥È¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¢¤ÇËÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¡¢¥À¥¤¥¢¡¼¤¬GK¤Î1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¬±Û¤·¤Ë¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎDF¥¢¥ë¥Ç¥ë¥ï¥¤¥ì¥ë¥È¤¬³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ´ñÀ×Åª¤ËÆ±ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡½à·è¾¡¤ÇÉé¤±¤¿¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Ë¤è¤ë·è¾¡Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë3°Ì·èÄêÀï¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢BBC¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¤½¤ì¤ò¶¥ÁèÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò»ý¤Á¤¢¤²¤¿¡£
BBC¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼»á¤¬¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¶¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËÃÍ¤¹¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤¿¤·¡¢Èà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸åÈ¾37Ê¬¤Ë·èÄêÅª¤È¤Ê¤ë2ÆÀÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¢¥¶¡¼¥ë¤ò¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥À¥Ö¥ê¥ó»á¤¬¡¢¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÏÉé¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÏÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð26ºÐ¤ÇÄ©¤ó¤À¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
±Ñ¤Î¹âµé»æ¡¢¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¥¢¥¶¡¼¥ë¤Îº£¸å¤Î¥¯¥é¥Ö¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¶¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¸½ºß½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼FC¤«¤éµî¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¶¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë³èÌö¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç6Ç¯´Ö¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Èà¤¬Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤ØÆ°¤¯»þ¤¬Íè¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÏÍ¥¾¡¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¶¡¼¥ë¤é¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Í¡¼¤Ç¤Î°ÜÀÒÏÃ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç²ñ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£