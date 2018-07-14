¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¿·¥¢¥¤¥¹¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥ß¥Ë¥ª¥óËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à³ÆÅ¹¤Ç¤Ï2018Ç¯7·î17Æü¤«¤é8·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¡¦31¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢2¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤âÉü³è¡ª
±Ç²è¡Ö²øÅð¥°¥ë¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿Íµ¤¤Î¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¹¥¤¤ÊÆæ¤ÎÀ¸Êª"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¡£17Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¥á¥Ã¥Á¥ã¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤È¡ÖBoo Ya!"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¡×¤Î2¼ï¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¥á¥Ã¥Á¥ã¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ç6¤Ä¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£
¡Ö"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¥á¥Ã¥Á¥ã¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×
¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¤Î¥½¥ë¥Ù¤Ë¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¤ê¤ó¤´¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Á¤ä¥¥¦¥¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤Î"¥ß¥Ë¥ª¥ó·¿"²Û»Ò¤â±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBoo Ya!"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¡×¤Ï2017Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£¥¤¥¨¥í¡¼¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡õ¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ë"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥½¡¼¥À¥½¥ë¥Ù¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBoo Ya!"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¡×
¥¢¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï3¼ï¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¤¬±£¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤â"¥ß¥Ë¥ª¥ó"¤¿¤Á¤¬¡ÖBoo Ya!¡Ê"¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ªºÇ¹â¡ª"¡Ë¡×¤ÈÁû¤®½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º¤Î»²¹Í²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â360±ß¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¡£