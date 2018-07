米テレビ界のアカデミー賞「エミー賞」のノミネーションが現地時間12日に発表され、2019年放送予定のシーズン8でフィナーレを迎えるHBO局の人気海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』が、ドラマ部門の作品賞や助演男優賞、助演女優賞などを含む22の最多ノミネーションを獲得した。次に多い21ノミネーションを獲得したのは、NBC局のバラエティ番組『サタデー・ナイト・ライブ』とHBO局の『ウエストワールド』。『ウエストワールド』のバーナード・ロウ役のジェフリー・ライトは、昨年の助演男優賞ノミネートから今年は主演男優賞にノミネートされている。また、今年は対象外だった昨年を除く17年間、最多ノミネーションを維持してきたHBO局から、Netflixがノミネーション数首位の座を奪った。HBO局が108ノミネーションだったのに対して、Netflixは112ノミネーションを獲得したという。第70回エミー賞授賞式は現地時間9月17日にロサンゼルスのマイクロソフト・シアターにて開催予定。司会は『サタデー・ナイト・ライブ』のマイケル・チェーとコリン・ジョストが務める。主なノミネートは以下の通り。【ドラマ部門】■作品賞『ジ・アメリカンズ』『ザ・クラウン』『ゲーム・オブ・スローンズ』『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』『ストレンジャー・シングス 未知の世界』『THIS IS US 36歳、これから』『ウエストワールド』■主演男優賞スターリング・K・ブラウン(『THIS IS US 36歳、これから』)マシュー・リス(『ジ・アメリカンズ』)マイロ・ヴィンティミリア(『THIS IS US 36歳、これから』)ジェフリー・ライト(『ウエストワールド』)ジェイソン・ベイトマン(『オザークへようこそ』)エド・ハリス(『ウエストワールド』)■主演女優賞クレア・フォイ(『ザ・クラウン』)エリザベス・モス(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)サンドラ・オー(『Killing Eve(原題)』)ケリー・ラッセル(『ジ・アメリカンズ』)エヴァン・レイチェル・ウッド(『ウエストワールド』)タチアナ・マズラニー(『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』)■助演男優賞ニコライ・コスター=ワルドー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)ピーター・ディンクレイジ(『ゲーム・オブ・スローンズ』)ジョセフ・ファインズ(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)デヴィッド・ハーバー(『ストレンジャー・シングス 未知の世界』)マンディ・パティンキン(『HOMELAND』)マット・スミス(『ザ・クラウン』)■助演女優賞アレクシス・ブレデル(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)ミリー・ボビー・ブラウン(『ストレンジャー・シングス 未知の世界』)アン・ダウド(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)レナ・へディ(『ゲーム・オブ・スローンズ』)タンディ・ニュートン(『ウエストワールド』)イヴォンヌ・ストラホフスキー(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)ヴァネッサ・カービー(『ザ・クラウン』)【コメディ部門】■作品賞『アトランタ』『black‐ish(原題)』『Barry(原題)』『ラリーのミッドライフ★クライシス』『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』『マーベラス・ミセス・メイゼル』『シリコンバレー』『アンブレイカブル・キミー・シュミット』■主演男優賞アンソニー・アンダーソン(『Black-ish(原題)』)ビル・ヘイダー(『Barry(原題)』)ドナルド・グローヴァー(『アトランタ』)ラリー・デヴィッド(『ラリーのミッドライフ★クライシス』)テッド・ダンソン(『グッド・プレイス』)ウィリアム・H・メイシー(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)■主演女優賞パメラ・アドロン(『Better Things(原題)』)トレイシー・エリス・ロス(『black-ish(原題)』)リリー・トムリン(『グレイス&フランキー』)イッサ・レイ(『インセキュア』)レイチェル・ブロズナハン(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)アリソン・ジャネイ(『Mom(原題)』)■助演男優賞ブライアン・タイリー・ヘンリー(『アトランタ』)ルーイ・アンダーソン(『Baskets(原題)』)アレック・ボールドウィン(『サタデー・ナイト・ライブ』)タイタス・バージェス(『アンブレイカブル・キミー・シュミット』)ヘンリー・ウィンクラー(『Barry(原題)』)キーナン・トンプソン(『サタデー・ナイト・ライブ』)トニー・シャルーブ(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)■助演女優賞ザジー・ビーツ(『アトランタ』)アレックス・ボースタイン(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)ベティ・ギルピン(『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』)レスリー・ジョーンズ(『サタデー・ナイト・ライブ』)ケイト・マッキノン(『サタデー・ナイト・ライブ』)ローリー・メトカーフ(『Roseanne(原題)』)ミーガン・ムラリー(『ウィル&グレイス』)