¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤Çºî¤ëÀäÉÊ¤ª¤ä¤Ä¡¢¿Íµ¤ÇúÈ¯Ãæ¡ª ¡Ö¤¦¤Ã¤Þ......¡×¡Ö´Å¤¤¹¬¤»¤Ë¿»¤ì¤ë¡×
1978Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÇö¾Æ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¡×¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¡¼¥¹¥È¤·¤Æ´°À®¡ª
¤½¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤È¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¤Î¤»¤Æ¥È¡¼¥¹¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Å·ÈÄ¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÉß¤¡¢¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤ò¤Î¤»¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¥Ý¥ó¤È¤Î¤»¤Þ¤¹
´°À®¡ª
»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥È¡¼¥¹¥È¡×¡Ö±§¼£ËõÃã¡×¡Ö¿¼Àù¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤¬¤È¤í¡Á¤ê¡ª
Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤ê¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤ÏÁáÂ®»î¤¹¿Í¤¬Â³½ÐÃæ¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¯¤ä¤Ä¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤È¤Æ¤â´Å¤¤¹¬¤»¤Ë¿»¤ì¤Þ¤·¤¿...¡×
¡ÖTwitter¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤ÄÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ÎÃæ¤ÎÉôÊ¬¤À¤±ÍÏ¤±¤Æ¥¯¥ê¡¼¥àÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤½¤ì¤¬¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤ÆµíÆý¤È°ì½ï¤ËÄº¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤êºÇ¹â¤Ç¤·¤¿(¿©¥ì¥Ý)¡×
¡Ö¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È(¥Ð¥¿¡¼¥È¡¼¥¹¥ÈÌ£)¤Î¾å¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¾Æ¤¤¤¿¤é¤ä¤Ù¤§......°Ëâ¤Î¿©¤ÙÊª¤À¤³¤ì......¤¦¤Ã¤Þ......¡×
¡Ö¥Ä¥¤¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È¤È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¤ä¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤¬À¨¤¤ÉÔ»×µÄ...¡¡³°¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÇÃæ¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤ÆË¢¾õ¤Ç¥à¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤ÉÃ¼¤Ï¥Á¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤Ë¿¤Ó¤ë...¤½¤·¤Æ¤¤¤¤Æ÷¤¤...ÉÔ»×µÄ...ÈþÌ£¤·¤¤...ÉÔ»×µÄ...¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¥Ï¥¤¥Ñ¡¼ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª¤¹¤½Ê¬¤±...— ¤¶¤é¤á@¸¶¹Æ7/6 (@unknown0791) 2018Ç¯6·î15Æü
¡Å·ÈÄ¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¤·¤¤¤Æ¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È(¥Ð¥¿¡¼¥È¡¼¥¹¥ÈÌ£)¤È¤½¤Î¾å¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤òÃÖ¤¯
¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç180¡î¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¯
£2ËçÌÜ¤Î²èÁü¤ÎÍÍ¤ËËÄ¤é¤ó¤À¤é´°À®¡ý
ºàÎÁ2¤Ä¤À¤±¤Ç½ÐÍè¤ë¤Î¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤...µíÆý¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦... pic.twitter.com/bs2x3p6GZQ
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ë²Ã¤¨¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥¹¥â¥¢¡×É÷¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¼ê´Ö²Ë¤ò¤«¤±¤º¤ËÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è...¡ª