こんな #ピカブイ 見たことない

なんと相棒のポケモンは、髪型まで変えられちゃうんです

イーブイの双葉みたいなアホ毛(?)、特徴的でとってもかわいいですhttps://t.co/JVZ2Iynhhi#ピカブイ pic.twitter.com/DGgBjbag1x— 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) 2018年7月12日

相棒のピカブイに着せ替えできたり、髪型変えれたりポケモンに対しても色々とおめかしができる機能が備わってきて嬉しい……( ˇωˇ )— ほくと@蠅王様といっしょ (@kinokohahokuto) 2018年7月13日

pic.twitter.com/t7cC4iiru0— びえい (@Noah_Biei) 2018年7月12日

Oh no.....sweetheart no pic.twitter.com/ttwxkpX8Kj— ayla (@FourArmsDemon) 2018年7月12日

why eevee look like the bad guy from fargo though pic.twitter.com/iBHSKUFUO2— Ashley Oh (@itsashleyoh) 2018年7月12日

is this grimes pic.twitter.com/dEZdCUcLUc— Adam Moussa (@adamjmoussa) 2018年7月12日

Pikachu got wine drunk and cut their own hair at 3 am pic.twitter.com/2cvUhT65l9— Jules (@Julian_Epp) 2018年7月12日

This is the type of hair style you give to your Pikachu to ensure it gets bullied by other Pikachu pic.twitter.com/dr5nV9XEhh— Alex (@TheAuraGuardian) 2018年7月12日

pic.twitter.com/ozWdGnXzEL— jon (@prasejeebus) 2018年7月12日

Las novedades de ‘Pokémon Let’s Go Pikachu’ y ‘Let’s Go Eevee’ en un nuevo tráiler https://t.co/hK9JtpqYK1 pic.twitter.com/9qawocrx0p— Freed (@FreedMX) 2018年7月12日

2018年7月12日に 最新情報 が公開された、Nintendo Switch向けの「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ ・Let's Go! イーブイ」ですが、相棒 ポケモン となるピカチュウとイーブイの髪型が変えられることが明かされ、世界中で評価が割れています。Eevee and Pikachu’s new hairstyles are shocking fans everywhere - Polygonhttps://www.polygon.com/2018/7/12/17565558/pokemon-lets-go-eevee-pikachu-hairstyle最新映像と共に、「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ」では相棒ポケモンの髪型が変えられることがアナウンスされました。以下がポケモン公式による「新しい髪型」のピカチュウ&イーブイ。これに対して日本では、賛否両論ある模様。好意的な意見もあれば……勇者ヨシヒコシリーズに登場するメレブではないかと無言でアピールするツイートも。それでは海外ではどのような反応があるかというと、「ああ……」とわかりやすく落胆する人から……「ファーゴ」でビリー・ボブ・ソーントンが演じるローン・マルヴォのようだという意見海外ゲームメディアのPolygonは、「ポケモンの前髪は物議を醸しており、とてもよいものには見えない」「億万長者とデートする女性セレブの先進的な前髪のよう」と批評しています。しかし、イーブイの方はキャラクターデザイン的にそれほど違和感がないともしており、逆に個性が出て良いかもしれないとまで評価しています。しかし、ピカチュウについては「よくは見えない」としており、これはピカチュウのキャラクターデザインがイーブイのような毛羽立ったものではなくのっぺりしたものだからかもしれない、と記しています。日本でもどちらかというとピカチュウの髪型が不評でしたが、海外でもやはりピカチュウの方に違和感を持つ人が多い模様。「ピカチュウはワインで酔っ払って深夜3時にセルフカットしてしまったみたいだ」というツイートから……「これはあなたのピカチュウが他のピカチュウにいじめられたことを決定づけるための髪型です」と、ピカチュウがいじめられてこの髪型になってしまった、というツイート。あのスーパースター・ビヨンセと比較するTwitterユーザーも登場。なお、髪型は完全にユーザーの意志でカスタマイズ可能なオプションであるため、相棒ポケモンの見た目を変更するかどうかはトレーナーの判断にゆだねられます。髪型を変えたポケモンの見た目は新鮮ではあるものの、「1996年以来僕らと一緒に歩んできたポケモンが20年後になって姿を変えたいと思ったなら、僕らがポケモンのファッションをしっかりサポートしてあげる必要があるんだ」とPolygonが記しているとおり、トレーナーがしっかりとポケモンの全身をコーディネートすることで髪型も違和感なく溶け込むことができるようになるのかもしれません。