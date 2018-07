米テレビ界のアカデミー賞にあたる祭典、第70回プライムタイム・エミー賞のノミネーションが7月13日(現地時間)に発表された。

最多ノミネートは、2019年放送のシーズン8で幕を閉じることが決定し、盛り上がりを見せている大ヒットドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」で22ノミネートを獲得。次いで、J・J・エイブラムス制作総指揮の近未来サスペンス「ウエストワールド」と、人気バラエティ番組「サタデー・ナイト・ライブ」がそれぞれ21ノミネートを獲得した。

「グレイズ・アナトミー」を卒業したサンドラ・オーが、本格的にドラマ復帰した「Killing Eve(原題)」で、アジア系女優として初めて主演女優賞(ドラマシリーズ部門)にノミネート。また、「サタデー・ナイト・ライブ」出身の脚本家・俳優ビル・ヘイダーが、役者を志す殺し屋を演じる「Barry(原題)」で、主演男優賞(コメディシリーズ部門)にノミネートされた。

そして、6月に他界した人気シェフ、アンソニー・ボーデインさんがナビゲーター・制作総指揮を務めていたCNNの番組「アンソニー世界を駆ける」が6ノミネートを獲得した。

放送局では、Netflixが112ノミネートを獲得。これまで圧倒的な強さをみせてきたHBOが108ノミネート、NBCが78ノミネートと続いている。

第70回エミー賞授賞式は9月17日(現地時間)、米ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで「サタデー・ナイト・ライブ」のコリン・ジョスト&マイケル・チェの司会で開催される。

各部門の主要なノミネートは以下の通り。

<ドラマシリーズ部門>

■作品賞

「ジ・アメリカンズ」(FX)

「ザ・クラウン」(Netflix)

「ゲーム・オブ・スローンズ」(HBO)

「ハンドメイズ・テイル 侍女の物語」(Hulu)

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(Netflix)

「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

「ウエストワールド」(HBO)

■主演男優賞

ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」(Netflix)

スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

エド・ハリス「ウエストワールド」(HBO)

マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」(FX)

マイロ・ビンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

ジェフリー・ライト「ウエストワールド」(HBO)

■主演女優賞

クレア・フォイ「ザ・クラウン」(Netflix)

タチアナ・マスラニー「オーファン・ブラック 暴走遺伝子」(BBC America)

エリザベス・モス「ハンドメイズ・テイル 侍女の物語」(Hulu)

サンドラ・オー「Killing Eve(原題)」(BBC America)

ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」(FX)

エバン・レイチェル・ウッド「ウエストワールド」(HBO)

<コメディシリーズ部門>

■作品賞

「アトランタ」(FX)

「Barry(原題)」(HBO)

「Black-ish(原題)」(ABC)

「ラリーのミッドライフ クライシス」(HBO)

「GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」(Netflix)

「マーベラス・ミセス・メイゼル」(Amazon)

「シリコン・バレー」(HBO)

「アンブレイカブル・キミー・シュミット」(Netflix)

■主演男優賞

アンソニー・アンダーソン「Black-ish(原題)」(ABC)

テッド・ダンソン「グッド・プレイス」 (NBC)

ラリー・デビッド「ラリーのミッドライフ クライシス」(HBO)

ドナルド・グローバー「アトランタ」(FX)

ビル・ヘイダー「Barry(原題)」(HBO)

ウィリアム・H・メイシー「シェイムレス 俺たちに恥はない」(Showtime)

■主演女優賞

パメラ・アドロン「Better Things(原題)」(FX)

レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」(Amazon)

アリソン・ジャネイ「Mom(原題)」(CBS)

イッサ・レイ「インセキュア」(HBO)

トレイシー・エリス・ロス「Black-ish(原題)」(ABC)

リリー・トムリン「グレイス&フランキー」(Netflix)

<リミテッドシリーズ/テレビムービー部門>

■リミテッドシリーズ作品賞

「エイリアニスト」(TNT)

「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」(FX)

「ジーニアス:ピカソ」(National Geographic)

「ゴッドレス 神の消えた町」(Netflix)

「Patrick Melrose(原題)」(Showtime)

■テレビムービー作品賞

「Fahrenheit 451(原題)」(HBO)

「Flint(原題)」(Lifetime)

「ジョー・パターノ 堕ちた名将」(HBO)

「The Tale(原題)」(HBO)

「ブラック・ミラー」シーズン4・第1話「宇宙船カリスター号」(Netflix)

■主演男優賞

アントニオ・バンデラス「ジーニアス:ピカソ」(National Geographic)

ダレン・クリス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」(FX)

ベネディクト・カンバーバッチ「Patrick Melrose(原題)」(Showtime)

ジェフ・ダニエルズ「倒壊する巨塔 アルカイダと「9.11」への道」(Hulu)

ジョン・レジェンド「Jesus Christ Superstar: Live in Concert(原題)」(NBC)

ジェシー・プレモンス「ブラック・ミラー」シーズン4・第1話「宇宙船カリスター号」(Netflix)

■主演女優賞

ジェシカ・ビール「The Sinner 記憶を埋める女」(USA)

ローラ・ダーン「The Tale(原題)」(HBO)

ミシェル・ドッカリー「ゴッドレス 神の消えた町」(Netflix)

イーディ・ファルコ「Law & Order True Crime: The Menendez Brothers(原題)」(NBC)

レジーナ・キング「運命の7秒」(Netflix)

サラ・ポールソン「アメリカン・ホラー・ストーリー:カルト」(FX)