米テレビ界のアカデミー賞にあたる祭典、第70回プライムタイム・エミー賞のノミネーションが7月13日（現地時間）に発表された。

最多ノミネートは、2019年放送のシーズン8で幕を閉じることが決定し、盛り上がりを見せている大ヒットドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」で22ノミネートを獲得。次いで、J・J・エイブラムス制作総指揮の近未来サスペンス「ウエストワールド」と、人気バラエティ番組「サタデー・ナイト・ライブ」がそれぞれ21ノミネートを獲得した。

「グレイズ・アナトミー」を卒業したサンドラ・オーが、本格的にドラマ復帰した「Killing Eve（原題）」で、アジア系女優として初めて主演女優賞（ドラマシリーズ部門）にノミネート。また、「サタデー・ナイト・ライブ」出身の脚本家・俳優ビル・ヘイダーが、役者を志す殺し屋を演じる「Barry（原題）」で、主演男優賞（コメディシリーズ部門）にノミネートされた。

そして、6月に他界した人気シェフ、アンソニー・ボーデインさんがナビゲーター・制作総指揮を務めていたCNNの番組「アンソニー世界を駆ける」が6ノミネートを獲得した。

放送局では、Netflixが112ノミネートを獲得。これまで圧倒的な強さをみせてきたHBOが108ノミネート、NBCが78ノミネートと続いている。

第70回エミー賞授賞式は9月17日（現地時間）、米ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで「サタデー・ナイト・ライブ」のコリン・ジョスト＆マイケル・チェの司会で開催される。

各部門の主要なノミネートは以下の通り。

＜ドラマシリーズ部門＞

■作品賞

「ジ・アメリカンズ」（FX）

「ザ・クラウン」（Netflix）

「ゲーム・オブ・スローンズ」（HBO）

「ハンドメイズ･テイル 侍女の物語」（Hulu）

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」（Netflix）

「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）

「ウエストワールド」（HBO）

■主演男優賞

ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」（Netflix）

スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）

エド・ハリス「ウエストワールド」（HBO）

マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」（FX）

マイロ・ビンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」（NBC）

ジェフリー・ライト「ウエストワールド」（HBO）

■主演女優賞

クレア・フォイ「ザ・クラウン」（Netflix）

タチアナ・マスラニー「オーファン・ブラック 暴走遺伝子」（BBC America）

エリザベス・モス「ハンドメイズ･テイル 侍女の物語」（Hulu）

サンドラ・オー「Killing Eve（原題）」（BBC America）

ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」（FX）

エバン・レイチェル・ウッド「ウエストワールド」（HBO）

＜コメディシリーズ部門＞

■作品賞

「アトランタ」（FX）

「Barry（原題）」（HBO）

「Black-ish（原題）」（ABC）

「ラリーのミッドライフ クライシス」（HBO）

「GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」（Netflix）

「マーベラス・ミセス・メイゼル」（Amazon）

「シリコン・バレー」（HBO）

「アンブレイカブル・キミー・シュミット」（Netflix）

■主演男優賞

アンソニー・アンダーソン「Black-ish（原題）」（ABC）

テッド・ダンソン「グッド・プレイス」 （NBC）

ラリー・デビッド「ラリーのミッドライフ クライシス」（HBO）

ドナルド・グローバー「アトランタ」（FX）

ビル・ヘイダー「Barry（原題）」（HBO）

ウィリアム・H・メイシー「シェイムレス 俺たちに恥はない」（Showtime）

■主演女優賞

パメラ・アドロン「Better Things（原題）」（FX）

レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」（Amazon）

アリソン・ジャネイ「Mom（原題）」（CBS）

イッサ・レイ「インセキュア」（HBO）

トレイシー・エリス・ロス「Black-ish（原題）」（ABC）

リリー・トムリン「グレイス＆フランキー」（Netflix）

＜リミテッドシリーズ／テレビムービー部門＞

■リミテッドシリーズ作品賞

「エイリアニスト」（TNT）

「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」（FX）

「ジーニアス：ピカソ」（National Geographic）

「ゴッドレス 神の消えた町」（Netflix）

「Patrick Melrose（原題）」（Showtime）

■テレビムービー作品賞

「Fahrenheit 451（原題）」（HBO）

「Flint（原題）」（Lifetime）

「ジョー・パターノ 堕ちた名将」（HBO）

「The Tale（原題）」（HBO）

「ブラック・ミラー」シーズン4・第1話「宇宙船カリスター号」（Netflix）

■主演男優賞

アントニオ・バンデラス「ジーニアス：ピカソ」（National Geographic）

ダレン・クリス「アメリカン・クライム・ストーリー ヴェルサーチ暗殺」（FX）

ベネディクト・カンバーバッチ「Patrick Melrose（原題）」（Showtime）

ジェフ・ダニエルズ「倒壊する巨塔 アルカイダと「9.11」への道」（Hulu）

ジョン・レジェンド「Jesus Christ Superstar: Live in Concert（原題）」（NBC）

ジェシー・プレモンス「ブラック・ミラー」シーズン4・第1話「宇宙船カリスター号」（Netflix）

■主演女優賞

ジェシカ・ビール「The Sinner 記憶を埋める女」（USA）

ローラ・ダーン「The Tale（原題）」（HBO）

ミシェル・ドッカリー「ゴッドレス 神の消えた町」（Netflix）

イーディ・ファルコ「Law & Order True Crime: The Menendez Brothers（原題）」（NBC）

レジーナ・キング「運命の7秒」（Netflix）

サラ・ポールソン「アメリカン・ホラー・ストーリー：カルト」（FX）