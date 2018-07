第70回エミー賞のノミネーションが発表され、テレビドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」が最多の22ノミネートを果たした。「ゲーム・オブ・スローンズ」に僅差で続いたのが、「サタデー・ナイト・ライブ」と「ウエストワールド」で21ノミネートとなった。

また、「ゲーム・オブ・スローンズ」などを手掛けるケーブルテレビ局HBOの108ノミネートに対し、動画配信大手Netflixが112ノミネートで、初めてNetflixがHBOのノミネーション数を上回ることとなった。

部門ごとに見てみると、リミテッドシリーズ部門の「アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺」が18ノミネート、コメディー部門の「アトランタ」が16ノミネートでそれぞれ強さを見せた。授賞式は現地時間の9月17日にロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで行われる。(編集部・石神恵美子)

第70回エミー賞の主なノミネーションは以下の通り。

■ドラマ部門作品賞

「ザ・クラウン」

「ゲーム・オブ・スローンズ」

「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

「ジ・アメリカンズ」

「THIS IS US 36歳、これから」

「ウエストワールド」

■ドラマ部門主演男優賞

ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」

スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」

エド・ハリス「ウエストワールド」

マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」

マイロ・ヴィンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」

ジェフリー・ライト「ウエストワールド」

■ドラマ部門主演女優賞

クレア・フォイ「ザ・クラウン」

タチアナ・マスラニー「オーファン・ブラック 暴走遺伝子」

エリザベス・モス「ザ・ハンドメイズ・テイル(原題) / The Handmaid's Tale」

サンドラ・オー「キリング・イヴ(原題) / Killing Eve」

ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」

エヴァン・レイチェル・ウッド「ウエストワールド」

■コメディー部門作品賞

「アトランタ」

「バリー(原題)/ Barry」

「ブラッキッシュ(原題) / Black-ish」

「ラリーのミッドライフ★クライシス」

「GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」

「マーベラス・ミセス・メイゼル」

「シリコンバレー」

「アンブレイカブル・キミー・シュミット」

■コメディー部門主演男優賞

ドナルド・グローヴァー「アトランタ(原題) / Atlanta」

ビル・ヘイダー「バリー(原題) / Barry」

アンソニー・アンダーソン「ブラッキッシュ(原題) / Black-ish」

ウィリアム・H・メイシー「シェイムレス 俺たちに恥はない」

ラリー・デヴィッド「ラリーのミッドライフ★クライシス」

テッド・ダンソン「グッド・プレイス」

■コメディー部門主演女優賞

パメラ・アドロン「ベター・シングス(原題) / Better Things」

レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」

トレイシー・エリス・ロス「ブラッキッシュ(原題) / Black-ish」

アリソン・ジャネイ「マム(原題) / Mom」

リリー・トムリン「グレイス&フランキー」

イッサ・レイ 「インセキュア」

■リミテッドシリーズ部門作品賞

「ジ・エイリエニスト(原題) / The Alienist」

「アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺」

「ジーニアス:ピカソ」

「ゴッドレス ‐神の消えた町-」

「パトリック・メルローズ(原題)/ Patrick Melrose」

■リミテッドシリーズ部門主演男優賞

アントニオ・バンデラス「ジーニアス:ピカソ」

ダレン・クリス「アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺」

ベネディクト・カンバーバッチ「パトリック・メルローズ(原題)/ Patrick Melrose」

ジェフ・ダニエルズ「倒壊する巨塔 -アルカイダと「9.11」への道-」

ジョン・レジェンド「ジーザス・クライスト・スーパースター」

ジェシー・プレモンス「ブラック・ミラー:宇宙船カリスター号」

■リミテッドシリーズ部門主演女優賞

ローラ・ダーン「ザ・テイル(原題) / The Tale」

ジェシカ・ビール「The Sinner -記憶を埋める女-」

ミシェル・ドッカリー「ゴッドレス ‐神の消えた町-」

イーディ・ファルコ「ロー&オーダー:トゥルー・クライム ザ・メネンデス・マーダーズ(原題) / Law & Order: True Crime The Menendez Murders」

レジーナ・キング「運命の7秒」

サラ・ポールソン「アメリカン・ホラー・ストーリー: カルト」

■テレビムービー部門作品賞

「ファランハイト451(原題) / Fahrenheit 451」

「フリント(原題)/ Flint」

「パターノ(原題) / Paterno」

「ザ・テイル(原題) / The Tale」

「ブラック・ミラー:宇宙船カリスター号」

※日本語のリストを転載する際は編集部までご連絡ください