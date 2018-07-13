第70回エミー賞「ゲーム・オブ・スローンズ」が最多22部門ノミネート！
第70回エミー賞のノミネーションが発表され、テレビドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」が最多の22ノミネートを果たした。「ゲーム・オブ・スローンズ」に僅差で続いたのが、「サタデー・ナイト・ライブ」と「ウエストワールド」で21ノミネートとなった。
また、「ゲーム・オブ・スローンズ」などを手掛けるケーブルテレビ局HBOの108ノミネートに対し、動画配信大手Netflixが112ノミネートで、初めてNetflixがHBOのノミネーション数を上回ることとなった。
部門ごとに見てみると、リミテッドシリーズ部門の「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」が18ノミネート、コメディー部門の「アトランタ」が16ノミネートでそれぞれ強さを見せた。授賞式は現地時間の9月17日にロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで行われる。（編集部・石神恵美子）
第70回エミー賞の主なノミネーションは以下の通り。
■ドラマ部門作品賞
「ザ・クラウン」
「ゲーム・オブ・スローンズ」
「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」
「ストレンジャー・シングス 未知の世界」
「ジ・アメリカンズ」
「THIS IS US 36歳、これから」
「ウエストワールド」
■ドラマ部門主演男優賞
ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」
スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」
エド・ハリス「ウエストワールド」
マシュー・リス「ジ・アメリカンズ」
マイロ・ヴィンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」
ジェフリー・ライト「ウエストワールド」
■ドラマ部門主演女優賞
クレア・フォイ「ザ・クラウン」
タチアナ・マスラニー「オーファン・ブラック 暴走遺伝子」
エリザベス・モス「ザ・ハンドメイズ・テイル（原題） / The Handmaid's Tale」
サンドラ・オー「キリング・イヴ（原題） / Killing Eve」
ケリー・ラッセル「ジ・アメリカンズ」
エヴァン・レイチェル・ウッド「ウエストワールド」
■コメディー部門作品賞
「アトランタ」
「バリー（原題）/ Barry」
「ブラッキッシュ（原題） / Black-ish」
「ラリーのミッドライフ★クライシス」
「GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング」
「マーベラス・ミセス・メイゼル」
「シリコンバレー」
「アンブレイカブル・キミー・シュミット」
■コメディー部門主演男優賞
ドナルド・グローヴァー「アトランタ（原題） / Atlanta」
ビル・ヘイダー「バリー（原題） / Barry」
アンソニー・アンダーソン「ブラッキッシュ（原題） / Black-ish」
ウィリアム・H・メイシー「シェイムレス 俺たちに恥はない」
ラリー・デヴィッド「ラリーのミッドライフ★クライシス」
テッド・ダンソン「グッド・プレイス」
■コメディー部門主演女優賞
パメラ・アドロン「ベター・シングス（原題） / Better Things」
レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」
トレイシー・エリス・ロス「ブラッキッシュ（原題） / Black-ish」
アリソン・ジャネイ「マム（原題） / Mom」
リリー・トムリン「グレイス＆フランキー」
イッサ・レイ 「インセキュア」
■リミテッドシリーズ部門作品賞
「ジ・エイリエニスト（原題） / The Alienist」
「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
「ジーニアス：ピカソ」
「ゴッドレス ‐神の消えた町-」
「パトリック・メルローズ（原題）/ Patrick Melrose」
■リミテッドシリーズ部門主演男優賞
アントニオ・バンデラス「ジーニアス：ピカソ」
ダレン・クリス「アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺」
ベネディクト・カンバーバッチ「パトリック・メルローズ（原題）/ Patrick Melrose」
ジェフ・ダニエルズ「倒壊する巨塔 -アルカイダと「9.11」への道-」
ジョン・レジェンド「ジーザス・クライスト・スーパースター」
ジェシー・プレモンス「ブラック・ミラー：宇宙船カリスター号」
■リミテッドシリーズ部門主演女優賞
ローラ・ダーン「ザ・テイル（原題） / The Tale」
ジェシカ・ビール「The Sinner -記憶を埋める女-」
ミシェル・ドッカリー「ゴッドレス ‐神の消えた町-」
イーディ・ファルコ「ロー＆オーダー：トゥルー・クライム ザ・メネンデス・マーダーズ（原題） / Law & Order: True Crime The Menendez Murders」
レジーナ・キング「運命の7秒」
サラ・ポールソン「アメリカン・ホラー・ストーリー: カルト」
■テレビムービー部門作品賞
「ファランハイト451（原題） / Fahrenheit 451」
「フリント（原題）/ Flint」
「パターノ（原題） / Paterno」
「ザ・テイル（原題） / The Tale」
「ブラック・ミラー：宇宙船カリスター号」
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