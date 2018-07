ディズニーの実写映画『The nutcracker and the four realms』が『くるみ割り人形と秘密の王国』の邦題で、11月30日に全国公開される。ドイツの童話でクラシックバレエの演目となっている『くるみ割り人形』の実写映画版となる同作。監督を『ギルバート・グレイプ』『ショコラ』のラッセ・ハルストレムが手掛ける。主人公のクララ役に『インターステラー』のマッケンジー・フォイ。キーラ・ナイトレイ、ヘレン・ミレン、モーガン・フリーマンが脇を固めるほか、バレエダンサーであるミスティ・コープランド、セルゲイ・ポルーニンがキャスティングされている。衣装は『マッドマックス 怒りのデス・ロード』で『第88回アカデミー賞』、『眺めのいい部屋』で『第60回アカデミー賞』でそれぞれ衣装デザイン賞を受賞したジェニー・ビーヴァンが担当する。あわせて公開されたポスタービジュアルには、中央に立つマッケンジー・フォイの背後に豪華な城が描かれ、城に続く橋の上にはおもちゃの兵隊が並んでいる場面が写し出されている。