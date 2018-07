『インクレディブル・ファミリー』

若いクリエイターが誕生し、世界各国でアニメ・ブームが到来。『君の名は。』や『この世界の片隅に』が海外で高く評価されたのもそんな背景があるからだし、目の肥えた日本の観客を満足させる高品質な作品が増えている。全米アニメ映画最高のオープニング記録を作った『インクレディブル・ファミリー』をはじめ、日中合作の『詩季織々』や、映画通も満足なフランスアニメなど、必見作多数!

【微笑ましい日常があるからヒーローは活躍できる!】ヒーロー活動が禁止される中、元ヒーローのボブとその家族のもとに復活をかけたミッションが舞い込む。だがミッションを任されたのは妻ヘレンだった! 主夫ボブが家事や育児に四苦八苦したりとヒーロー家族の微笑ましい日常も描かれ、思わずクスリ。

監督・脚本/ブラッド・バード 日本版声優/三浦友和、黒木瞳、綾瀬はるか、高田延彦ほか。※高田さんの「高」は「はしごだか」。8月1日よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開。©2018 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

『詩季織々』

【若者の悩みに国境はない! 共感度が高い青春の1ページ】北京、広州、上海を舞台に人生に悩む若者たちの姿をリアルに描く。『君の名は。』で世界的に有名になる前から、コミックス・ウェーブ・フィルムに惚れ込んだ中国アニメ界の新星監督が長年の想いを実らせた日中合作アニメ。監督/リ・ハオリンほか 声/坂泰斗、寿美菜子、大塚剛央ほか 8月4日より全国順次公開。©「詩季織々」フィルムパートナーズ

『ペンギン・ハイウェイ』

【驚きと不思議な余韻が残る小4男子の初恋物語】アオヤマくんの街にペンギンが出現したのは、憧れの女性のせい? 監督/石田祐康 声/北香那ほか 8月17日よりTOHOシネマズ新宿ほか全国公開。©2018森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

『君の膵臓をたべたい』

【アニメ版だからファンはさらに空想の余地あり!】実写版が大ヒットした、あの“キミスイ”がアニメで蘇る! 監督・脚本/牛嶋新一郎 声/高杉真宙ほか 9月1日より新宿バルト9ほか全国公開。©住野よる/双葉社 ©君の膵臓をたべたい アニメフィルムパートナーズ

『アーリーマン〜ダグと仲間のキックオフ!〜』

【クレイアニメの老舗スタジオから新ヒーローが誕生】サッカーの起源は先史時代にあった? 監督・製作/ニック・パーク 声/エディ・レッドメインほか TOHOシネマズ上野ほかにて上映中。©2017 Studiocanal S.A.S. and the British Film Institute. All Rights Reserved.

『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』

【水墨画風な絵柄と重厚な物語。アニメ観が変わるアート作品】悪魔のせいで父親に両手を切断された娘を描いた仏アニメ。監督・脚本/セバスチャン・ローデンバック 8月18日よりユーロスペースほか全国順次公開。©Les Films Sauvages-2016

※『anan』2018年7月18日号より。文・山縣みどり

(by anan編集部)