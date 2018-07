映画『スカイライン-征服-』の続編が、『スカイライン-奪還-』の邦題で10月13日(土)より公開される。この度、本作の場面写真が一挙解禁となった。

突如として現れた謎の生命体により刻々と進んでいく地球征服の3日間を冷徹なリアリティと最新のVFXを駆使して描き、どこまでも無力な人類の救いのないラストへの衝撃に賛否両論が巻き起こり、スマッシュヒットとなった前作『スカイライン-征服-』。

前作のホラーテイストの侵略SFから、血沸き肉躍るバトルSFへと驚きの変貌を遂げた本作では、前作で残された疑問を全て解消しながら、我々の想像を超えたエイリアンとの最終決着が、『アバター』『ジオストーム』の驚愕映像を手掛けたVFXスタジオ:ハイドラックスの最新技術の粋を尽くして描かれる。

解禁された場面写真は、最新VFXと最強格闘術が存分に映し出された、興奮必至の怒涛のカット。写真には、物語の前半、ロスの街に姿を現し人々を捉える巨大な宇宙船の姿や、巨大生命体と対峙する人々を大迫力のVFX映像で描くカットに加え、最強格闘技<シラット>を武器にエイリアンに果敢に肉弾戦を挑むイコ・ウワイスらの姿が。

さらに、2体の巨大生命体が登場する大クライマックスでのバトルシーンカットも解禁。エイリアンvsシラットのバトル、はたまた本編への期待が高まる場面写真が満載となっている。

映画『スカイライン-奪還-』は10月13日(土)より全国公開

