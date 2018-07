「オーシャンズ」シリーズ最新作、サンドラ・ブロックらが出演する映画『オーシャンズ8』が8月10日(金)より公開される。この度、超豪華なキャスト陣による、“オーシャンズ”の個性が一目で分かるキャラクター動画が解禁となった。

公開された動画には、最強チーム“オーシャンズ8”のメンバーと、今回彼女たちのターゲットとなる重要人物のキャラクターが一目で分かる映像が映し出されている。“オーシャンズ8”のリーダー デビ―・オーシャン(サンドラ・ブロック)は、全世界へ配信中のファッションの祭典で、白昼堂々と1億5,000万ドルの激レア宝石を盗み出すというとんでもない計画を立てた、チームの立役者。彼女の兄は、『オーシャンズ』シリーズで、やはりリーダー的な存在であった、ダニー・オーシャン(ジョージ・クルーニー)。デビ―は兄譲りのリーダーシップとカリスマを武器に、チームの仲間と共に世界の目を盗む。

そんなデビ―を強力に支える頼れる相棒は、ルー(ケイト・ブランシェット)。計画に必要なスキルを持つメンバーたちに声をかけ、最強のチームを作り上げ て行くその姿は、正に天才スカウトマン。時にはリーダーであるデビ―にすら「この計画は協力しなきゃ成功しない!」と冷静にクギを刺す強さも合わせ持つ名参謀だ。ナインボール(リアーナ)はチームのテック担当。アカウントの乗っ取りからセキュリティシステムへの侵入までなんでもこなしてしまう、天才ハッカーだ。多少素行が悪いところもあるが、そこはご愛敬。

そして今回、彼女たちが狙うターゲット・ハリウッドの大女優ダフネ(アン・ハサウェイ)。絶世の美貌を持つダフネは、今回“オーシャンズ”が狙う宝石を身につける人物で、世界最高峰のファッションの祭典“メットガラ”のホストを務めることで世界から注目されている。しかし、高価な宝石すらもかすんでしまう程の美貌を持ちながらも、その性格には少しだけ難がある。果たして“オーシャンズ”はこの世間の注目を集めるのが大好きな大女優が身につける宝石を如何にして盗むのか!?

映画『オーシャンズ8』は8月10日(金)より全国公開

