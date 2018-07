7月13日(金)に公開される映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』より、本作の4DX予告編の体験映像が公開となった。

『ジュラシック・ワールド/炎の王国』(C)Universal Pictures

映像は、2Dで鑑賞している観客の姿から4DXで鑑賞している観客のリアクションが確認でき、4DX版で本作を楽しむ自分の姿が想像できる内容となっている。6月6日(水)より、スペインをはじめフランス、オランダ、ベルギーなどで4DX版も順次公開しており、公開週の週末客席占有率が90%を超えるほど。スペインの首都・マドリードにあるKinepolis 4DX上映館では週末全席が売り切れ状態で、歴代最高の記録を更新中と、グローバル4DXマーケットでも完売続出が続いている。

映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』は7月13日(金)より全国公開

(C)Universal Pictures Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. and Legendary Pictures Productions, LLC.

