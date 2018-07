7月13日(金)に公開される映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』より、主人公オーウェンがヴェロキラプトルの子ども時代の映像を見返す、貴重な本編映像が解禁となった。

解禁されたのは、クリス・プラット演じる恐竜行動学のエキスパートのオーウェンが、自身が育ててきたヴェロキラプトル4姉妹の子どもの頃の映像を見返す本編シーン。映像ではぴょんぴょんと飛び跳ねながらオーウェンに甘えたり、散らかったボールで無邪気に遊んだりと、まるで子犬のように愛くるしいラプトルたちの姿が。

ヴェロキラプトル・ブルー

その思い出を懐かしむオーウェンの表情は、<ジュラシック・ワールド>崩壊後、野性のジャングルと化したイスラ・ヌブラル島で孤独に生きるブルーを心配するようにも見え、恐竜と人間の絆が垣間見えるエモーショナルな場面に仕上がっている。

映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』は7月13日(金)より全国公開

(C)Universal Pictures Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. and Legendary Pictures Productions, LLC.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド