世界中で大ヒットしたマーベル映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』が、9月5日にMovieNEXで発売、8月8日より先行デジタル配信が開始されることに決まった。

アイアンマン、キャプテン・アメリカ、スパイダーマンら最強ヒーローチーム・アベンジャーズが、6つ集めれば世界を滅ぼす無限の力を手にすると言われるインフィニティ・ストーンを狙うサノスに対し、人類の命運を賭けた闘いに挑むさまを描いた本作。人気ヒーローたちの競演と衝撃的な展開で、劇場公開後は大きな話題を呼んだ。

そんな本作が、MovieNEX(ブルーレイ、DVD、デジタルダウンロード権などをセットにした商品)として発売。初回限定版には、マーベルスタジオ10周年を記念したアベンジャーズのヒーローたち(14キャラクター)の特別な映像を収めた特典ブルーレイ「MARVEL 10th - THE RISE OF AN AVENGER DISC」が付いてくる。アイアンマン、キャプテン・アメリカ、各キャラクターを振り返る映像に、キャストやスタッフのコメントで構成された映像はファン必見。この特典が手に入るのは世界に先駆け、日本が最速となる。

また、本作MovieNEXの発売決定を記念し、本日7月11日の日没から24時まで、横浜マリンタワーがインフィニティ・ストーンをイメージした6色にライトアップされることに。サノスが狙うインフィニティ・ストーンとは、ブルー、レッド、パープル、イエロー、グリーン、オレンジ色に輝く6つの結晶で、それぞれが「空間」「現実」「力」「精神」「時間」「魂」のパワーを秘めている。一夜限りのスペシャルなライトアップとなりそうだ。(編集部・石神恵美子)

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』MovieNEX(4,200円+税)は9月5日より発売、先行デジタル配信は8月8日より開始