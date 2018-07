昨年アニメの2期が放送された「ラブライブ!サンシャイン!!」の劇場版『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』(2019年1月4日公開)の特報映像とビジュアルが公開された。

特報映像には、屋外の大きな階段をステージにして歌うスクールアイドルグループ「Aqours」(アクア)のメンバーたちの様子が映し出されている。メンバーたちには、雨のようなキラキラしたものが降り注ぐなど、アイドル感あふれるものに仕上がっている。

また、第1弾となるビジュアルは、コロッセオのような建物を背景に登場人物の高海千歌(声:伊波杏樹)が手を差し伸べているというもの。ほかにも、映画のタイトルにもあるレインボーをモチーフにした劇場版のロゴも発表された。

「ラブライブ!サンシャイン!!」は、「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディアで展開しているスクールアイドルプロジェクトだ。アニメーションPV、イベント、雑誌、スマートフォン向けアプリなどさまざまなジャンルで人気を博している。2015年10月に1stシングル「君のこころは輝いてるかい?」をリリースし、2016年7月よりテレビアニメ1期を放送、2017年10月にアニメ2期が放送された。

前シリーズである「ラブライブ!」の劇場版『ラブライブ!The School Idol Movie』(2015)は累計興行収入28億円を超えるなど、深夜アニメとしては異例の大ヒットを記録している。(編集部・梅山富美子)