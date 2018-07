2019年1月4日(金)上映予定の完全新作劇場版「ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow」の特報映像が解禁。合わせて、第1弾ビジュアル・ロゴ・前売り券情報・上映劇場情報が公開されました。

特報映像場面カット/(C) 2019 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

今回公開されたビジュアルに描かれているのは、浦の星女学院2年生の高海千歌がコロッセオらしき場所で手を差し出している様子。

なお、同デザインを使用した特典付き前売り券(ムビチケカード)第1弾が、全国の上映劇場と沼津夏まつりにて7月29日(日)に発売。価格は1500円で、特典としてクリアファイルが付属します。

2018年11月17・18日には、Aqoursの東京ドームライブも控えており、ますます勢いを増す、「ラブライブ!」から目が離せません。(WebNewtype)