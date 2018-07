サンエックス公式サイトで開催されたリラックマ15周年記念特別企画「リラックマ歴代ぬいぐるみ総選挙」の結果が発表されました。

第1位に輝いたぬいぐるみは、大きいサイズになってサンエックスネットショップで、秋ごろ発売予定です♪

リラックマ「歴代ぬいぐるみ総選挙 結果発表」

第1位は「もっと♪のんびりネコ」(2015年10月発売)のぬいぐるみに決定!

リラックマがネコのきぐるみを着た、とってもキュートなぬいぐるみです♪

第2位は「しましまエブリデイ」(2014年3月発売)のぬいぐるみです!

涼しげな「しましま」がテーマの「しましまエブリデイ」

リラックマも、涼しげなペンギンに変身しています☆

第3位は「キイロイトリダイアリー」(2017年7月発売)のぬいぐるみです!

2017年(酉年)に発売された、キイロイトリを主役にしたテーマ。

キイロイトリの丸いフォルムそのままの着ぐるみを着た、リラックマです♪

どのリラックマのぬいぐるみも、着ぐるみ姿がかわいい!

第1位になった「もっと♪のんびりネコ」のぬいぐるみは、大きいサイズになって、秋ごろサンエックスネットショップにて発売予定です。

©2018 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2018 Dtimes All Rights Reserved.