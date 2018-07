ティーンのファン投票で選ばれるティーン・チョイス・アワード2018のノミネーションが発表され、テレビ部門では「リバーデイル」が最多12ノミネートで人気ぶりを見せつけた。

次いで「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の8ノミネート、シリーズの終了が発表されている「シャドウハンター: The Mortal Instruments」が7ノミネートを獲得している。

授賞式はロサンゼルス近郊のフォーラムで8月12日(現地時間)に開催され、アメリカではFOXで生放送される。ティーン・チョイス・アワード2018テレビ部門の主なノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

■テレビシリーズ(ドラマ部門)

「Empire 成功の代償」

「フェイマス・イン・ラブ(原題) / Famous in Love」

「フォスター家の事情」

「リバーデイル」

「STAR 夢の代償」

「THIS IS US 36歳、これから」

■テレビシリーズ(SF/ファンタジー部門)

「シャドウハンター:The Mortal Instruments」

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」

「The 100/ハンドレッド」

「オリジナルズ」

「iゾンビ」

■テレビシリーズ(アクション部門)

「ARROW/アロー」

「GOTHAM/ゴッサム」

「リーサル・ウェポン」

「エージェント・オブ・シールド」

「SUPRERGIRL/スーパーガール」

「THE FLASH/フラッシュ」

■テレビシリーズ男優賞(ドラマ部門)

コール・スプラウス 「リバーデイル」

フレディ・ハイモア 「グッド・ドクター」

ジェシー・ウィリアムズ 「グレイズ・アナトミー」

ジャシー・スモレット 「Empire 成功の代償」

K・J・アパ 「リバーデイル」

スターリング・K・ブラウン 「THIS IS US 36歳、これから」

■テレビシリーズ女優賞(ドラマ部門)

カミラ・メンデス 「リバーデイル」

ベラ・ソーン 「フェイマス・イン・ラブ(原題)」

クリッシー・メッツ 「THIS IS US 36歳、これから」

リリ・ラインハート 「リバーデイル」

マイア・ミッチェル 「フォスター家の事情」

ライアン・デスティニー 「STAR 夢の代償」

■ブレイクしたテレビシリーズ

「9-1-1:LA救命最前線」

「アンという名の少女」

「ブラックライトニング」

「マイ・ブロック」

「サイレン(原題)/ Siren」

「ザ・レジデント(原題)/ The Resident」

■お気に入りのカップリング

コール・スプラウス&リリ・ラインハート 「リバーデイル」

グラント・ガスティン&キャンディス・パットン 「THE FLASH/フラッシュ」

K・J・アパ&カミラ・メンデス 「リバーデイル」

マシュー・ダダリオ&ハリー・シャム・Jr 「シャドウハンター:The Mortal Instruments」

ミリー・ボビー・ブラウン&フィン・ウォルフハード 「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

スティーヴン・アメル&エミリー・ベット・リッカーズ 「ARROW/アロー」

ほか