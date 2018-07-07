「リバーデイル」が最多！ティーン・チョイス・アワード テレビ部門ノミネーション発表
ティーンのファン投票で選ばれるティーン・チョイス・アワード2018のノミネーションが発表され、テレビ部門では「リバーデイル」が最多12ノミネートで人気ぶりを見せつけた。
次いで「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の8ノミネート、シリーズの終了が発表されている「シャドウハンター： The Mortal Instruments」が7ノミネートを獲得している。
授賞式はロサンゼルス近郊のフォーラムで8月12日（現地時間）に開催され、アメリカではFOXで生放送される。ティーン・チョイス・アワード2018テレビ部門の主なノミネーションは以下の通り。（澤田理沙）
■テレビシリーズ（ドラマ部門）
「Empire 成功の代償」
「フェイマス・イン・ラブ（原題） / Famous in Love」
「フォスター家の事情」
「リバーデイル」
「STAR 夢の代償」
「THIS IS US 36歳、これから」
■テレビシリーズ（SF/ファンタジー部門）
「シャドウハンター：The Mortal Instruments」
「ストレンジャー・シングス 未知の世界」
「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」
「The 100/ハンドレッド」
「オリジナルズ」
「iゾンビ」
■テレビシリーズ（アクション部門）
「ARROW/アロー」
「GOTHAM/ゴッサム」
「リーサル・ウェポン」
「エージェント・オブ・シールド」
「SUPRERGIRL/スーパーガール」
「THE FLASH/フラッシュ」
■テレビシリーズ男優賞（ドラマ部門）
コール・スプラウス 「リバーデイル」
フレディ・ハイモア 「グッド・ドクター」
ジェシー・ウィリアムズ 「グレイズ・アナトミー」
ジャシー・スモレット 「Empire 成功の代償」
K・J・アパ 「リバーデイル」
スターリング・K・ブラウン 「THIS IS US 36歳、これから」
■テレビシリーズ女優賞（ドラマ部門）
カミラ・メンデス 「リバーデイル」
ベラ・ソーン 「フェイマス・イン・ラブ（原題）」
クリッシー・メッツ 「THIS IS US 36歳、これから」
リリ・ラインハート 「リバーデイル」
マイア・ミッチェル 「フォスター家の事情」
ライアン・デスティニー 「STAR 夢の代償」
■ブレイクしたテレビシリーズ
「9-1-1：LA救命最前線」
「アンという名の少女」
「ブラックライトニング」
「マイ・ブロック」
「サイレン（原題）/ Siren」
「ザ・レジデント（原題）/ The Resident」
■お気に入りのカップリング
コール・スプラウス＆リリ・ラインハート 「リバーデイル」
グラント・ガスティン＆キャンディス・パットン 「THE FLASH/フラッシュ」
K・J・アパ＆カミラ・メンデス 「リバーデイル」
マシュー・ダダリオ＆ハリー・シャム・Jr 「シャドウハンター：The Mortal Instruments」
ミリー・ボビー・ブラウン＆フィン・ウォルフハード 「ストレンジャー・シングス 未知の世界」
スティーヴン・アメル＆エミリー・ベット・リッカーズ 「ARROW/アロー」
ほか