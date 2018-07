佐野玲於(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、中川大志、高杉真宙、横浜流星の4人がそろって主演を務める『虹色デイズ』。次世代を担う若き4人の個性を深掘りすべく、全員に同じ質問をぶつけたところ、それぞれ独特の見解が…。リレーインタビューの第3走者を務めるのは、恋愛模索中のドSキャラ“恵ちゃん”を演じた横浜流星。共演陣へのライバル意識や作品への思いを語ってもらった。――まっつん(中川)は「男がカップラーメン食べるときは、もうひと踏ん張りするときだろ」と言っていました。横浜さんが勝負の時に必ずすることは?「勝負の前日に辛いラーメンを食べて元気を出しますね。『蒙古タンメン中本』が大好きなんです。でも、辛すぎると体壊すので(笑)、北極(※辛さ最高の10点)ではなく、5点くらいで…」――恵ちゃん(横浜)のセリフに「男女間にはSとMしかない」という名言(?)があります。さまざまな形の恋や友情が出てくる『虹色デイズ』ですが、横浜さんは男女間に友情は成立すると思いますか?「ないですね。そんなのきれいごとです(笑)」――つよぽん(高杉)が「勝手にキャラ決めないでください」と言っていましたが、世間や周りの自分に対するイメージと、本当の自分の間にギャップを感じることは?「すごく感じます。自分はアクティブではあるし、パッと見で明るい人だと思ってもらえることが多いんですけど、ちゃんと自分を見つめ直して陰か陽かで言えば“陰”。何事も疑いから入るタイプだし、ネガティブで、間違いなくポジティブじゃない(笑)。ただ、周りはそうは見ていないし、僕自身、それを見せたくない。だから僕にとってこのギャップは悪いものじゃなく、うれしいものですね」――劇中に登場する杏奈(吉川愛)、まり(恒松祐里)、ゆきりん(堀田真由)、千葉ちゃん(坂東希)の4人のうち、付き合うならば?「小早川さん(=杏奈)かな。純粋無垢な感じがかわいいなと(笑)。いろんなことを一緒に経験していきたいです」――同世代の俳優陣と共演しましたが、同世代にライバル意識は?「全くないですね。自分は自分ですし。もちろんもっと若い頃は『あいつ、あの作品に出てるのに、自分は…』とか意識してました。でも、それを気にし過ぎて、自分がやるべきことをできてないのが嫌なので、100%やれることをやっていきたいなと思うようになりました。モチベーションは、ライバル意識じゃなくて、応援してくださる方々。自分はつい、狭い世界で考えがちですけど、いろんな役をやっていくと考え方も広がりますし。役を通して視野が広がっていくのが楽しいですね」――あらためて今、キャリアにおける自身の立ち位置、この先の展望をどんな風に見ていますか?「自分はまだまだだと思っています。今は、ちょっと中途半端なところにいるのかなと。大志とかは第一線を走ってて、自分もそういうところに行けたらいいなと思いますが、評価するのは自分じゃなく、見てくれる人や監督、プロデューサーですし。嫌なのは、人気に実力が伴わないこと。コツコツとやって、認められるようになりたいし、ちょっとずつ階段を上がっていきたいです」――ライバル(!?)の4人にメッセージを! もし休みを一緒に過ごすならどんなことをしたいかもお願いします。Message for 佐野玲於「最初は正直、チャラチャラしてるんじゃないか? とか勝手に思ってたんですが(笑)、全然そんなことはなく、紳士で優しいし、柔らかい人ですね。なっちゃん(佐野)は“受け”の芝居が多かったんですが、最近僕も別の作品でほぼ初めて“受け”の芝居主体で演技をする機会があって、あらためて『玲於ってすごいな』と実感しました。遊ぶなら外でアクティブなことしたいですね。バンジージャンプとか一緒にやってみたいです」Message for 中川大志「すごく大人っぽいけど、一番年下で末っ子気質なところもあります。距離感と言うか、相手の懐にすっと入り込むのが上手ですね。俳優としては、子役からやっているので、芝居に対してまっすぐで貪欲で、自分から提案もするし、いくつもプランを準備していてすごいと思いました。大志はつい最近二十歳になったので、楽しくお酒を飲める場所で、ゆっくり話したいです」Message for 高杉真宙「真宙は高校の同級生なんですけど、この仕事をしてなかったら、永遠に僕らの道は交わらなかったと思います(笑)。だからこの俳優という仕事に感謝ですね。現場で間近に真宙がお芝居に臨んでいる姿を見て、普段は顔には出さないけど、心の中に熱いもの、内に秘めた思いを持っているのを感じました。でも(高杉は)根暗だからなぁ(笑)。外に連れ出したいですね。以前、2人で受けた取材で『高尾山に一緒に登ろう』という話をしたんです。でも、真宙は別の人と先に行ってしまい、しかも僕はそれを後で雑誌で読んで知ったという…。ひどいですよね!?(笑)そのリベンジで、一緒に高尾山に行きたいです!」<『虹色デイズ』リレーインタビュー>中川大志:「男女の友情に憧れ?」公開中高杉真宙:「男女の友情は絶対的!」公開中佐野玲於:7月8日配信「男女に友情は…ない!!」【あらすじ】新鋭・飯塚健監督がリアルな感覚と青春の輝きを瑞々しさあふれる映像で描き出す日常の物語。性格も趣味もまったく違うのに、いつも一緒のなっちゃん( 佐野)、まっつん(中川)、つよぽん(高杉)、恵ちゃんら仲良し男子高校生4人組。おバカでお騒がせな楽しい毎日を過ごす中、恋に奥手のなっちゃんが同級生の杏奈に片想いしたことで、4人の日常が変化する。映画『虹色デイズ』は、7月6日(金)より全国公開。(取材・文・写真/黒豆直樹)