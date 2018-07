スマートフォン向けゲームアプリ「KING OF PRISM プリズムラッシュ!LIVE」内で、人気アニメ「KING OF PRISM」シリーズの第3弾「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」につながる物語が描かれることがわかった。「Road To Shiny Seven Stars」のイベントタイトルで毎月開催されることが決定しており、現在は第1話「Road To Shiny Seven Stars #1」が7月8日までの期間限定で配信中。

アニメ「KING OF PRISM」シリーズは、人気アイドルアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフ作品で、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキによる男性ユニット「Over The Rainbow」が、4年に1度開催される「プリズムキングカップ」で“プリズムキング”を目指して奮闘する物語。16年に第1弾「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に第2弾「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が劇場公開され、第3弾「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」は、2019年春にテレビアニメ全12話の放送と劇場編集版の先行公開が予定されている。

「Road To Shiny Seven Stars」のストーリーは、劇場アニメに一貫して携わっている菱田正和監督が監修。配信中の第1話「Road To Shiny Seven Stars #1」では、華京院学園高等部に進学したプリズムスタァ候補生・一条シンらの入学式や、初めての仕事に体当たりで取り組む姿が描かれるほか、シンが「プリティーリズム・レインボーライブ」の主人公・彩瀬なるの「ハート・イロ・トリドリ〜ム」をカバーすることになった経緯も明かされる。