スパイダーマンが複数存在する世界を描くアニメーション映画『スパイダーマン:スパイダーバース』に、ニコラス・ケイジが声優として参加すると、Collider が報じている。

本作の主人公は、アフリカ系アメリカ人の父とプエルトリコ人の母を持つ少年マイルス・モラレス。これまで製作された実写映画では、ピーター・パーカーが主人公の物語が展開されており、今回のアニメーション映画で、初めてピーター以外の人物が主人公となる。

ニコラスが声を担当するのは、映画に登場するスパイダーマンの一人である「スパイダーマン・ノワール」。コミックでは、漆黒のスーツを身にまとい二丁拳銃を武器に戦う。スパイダーマンでありながら、時には人を殺してしまうこともある。

『ゴーストライダー』シリーズをはじめ、7月27日全米公開の『ティーン・タイタンズGO! トゥー・ザ・ムービーズ(原題) / Teen Titans Go! To the Movies』でスーパーマンの声を担当するなど、ヒーロー作品とつながりがあるニコラス。一時は監督業に専念するという報道もあったが、園子温監督が手掛ける『プリズナーズ・オブ・ゴーストランド(原題)/ Prisoners of the Ghostland』の主演が決定するなど、まだまだ彼の演技を見ることができそうだ。

『LEGO(R)ムービー』のフィル・ロード&クリストファー・ミラーが製作を担当し、ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマンの三人が監督を務める。12月14日全米公開となる本作は、2019年に日本公開を予定している。(編集部:倉本拓弥)