『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』がとうとう公開されたいま、再び『スター・ウォーズ』シリーズの正史の未来について考えるときがやってきた。ただ、ルーカスフィルムに対してもの申すファンもいるようだ。そう、一部のオタクたちは、未来に進むためには過去に目を向け、かつての古きよき時代に学ぶべきだと主張している。

Today, #WetheFans of #StarWars declare #ourRebellion from #Lucasfilm. We are tired of being spat on, told that the franchise we so adore is not for us anymore, and of our favorite characters being mistreated by the directors of the new movies. We call upon @Disney for change. pic.twitter.com/61uPIWOeDz

- Azula (@AzulaAr) 2018年6月3日

しかし、それはまた別の話だ。はるか彼方の銀河系では、いまこの瞬間に何が起きているのだろう。

『ハン・ソロ』不振で「ストーリー」は打ち切り?

情報源:ネットの噂

信憑性:話はなかなか複雑だ。

実際のところ:ルーカスフィルムの経営人事をめぐる憶測が飛び交うなか(最新版は「ディズニーは社長のキャスリーン・ケネディを辞めさせたがっているが、後任が見つからないため二の足を踏んでいる」というものだ)、スタジオが“解体の危機”にあるらしいという噂も驚くには値しないだろう。

映画ニュースサイトの「Collider」は、制作予定段階にあるスター・ウォーズ・ストーリー・シリーズ(アンソロジー・シリーズ)の作品は、すべてプロジェクトにストップがかかっていると報じている。原因は『ハン・ソロ』の興行成績が振るわないためだ。

しかし、この記事が公開されてから24時間以内に、ABCニュースがルーカスフィルム筋の情報として、Colliderの報道は「不正確」で、複数の作品の制作が進められていると報じた(ちなみに、ABCもウォルト・ディズニー・カンパニーの傘下にある)。続いて「The Hollywood Reporter」が、個々の作品ごとに検討が行われている途中で、制作が中止になるものもあるが、スター・ウォーズ・ストーリー全体が取り止めになるわけではないとの情報をつかんだ。

これまでに公開されたスター・ウォーズ・ストーリーの2作品はどちらも、監督交代や再撮影などかなりの混乱を経ていることを考えれば、シリーズ全体の軌道修正というアイデアもあり得ない話ではない。ただ、いったいどれくらいの方針転換がなされるのかは、しばらくはわからないだろう。

次回作では「あの男」が復活するらしい

情報源:ファンサイトの匿名情報

信憑性:ただの希望的観測に思えるかもしれないが、それなりに筋は通っている。

実際のところ:J.J.エイブラムスの『エピソード9』は撮影開始に向けて着実に進行しているが、妄想の激しい一部のファンは不満を感じているようだ。そしてもし新しい噂が本当だとすれば、オリジナル三部作に登場したが、その後はいなくなったあるキャラクターが復活するという。

コアなファンたちが集うニュースサイト「Fantha Tracks」によると、『エピソード9』にはオリジナル三部作でランド・カルリジアンを演じたビリー・ディー・ウィリアムズが再び登場する。複数の情報筋がこの噂を肯定しているそうだが、確かにそれなりに納得のいく話ではある。

オリジナル三部作の主要キャラクターを演じた俳優で、まだ『エピソード7』以降の続三部作に姿を見せていないのは(C-3POの“中の人”であるアンソニー・ダニエルズは別にして)ウィリアムズだけだ。それでも疑問は残る。一体全体、カルリジアンはこれまで何をしていたのだろうか。

やはり消息不明だったあの人もカムバック?

情報源:イギリスのタブロイド紙『ザ・サン』

信憑性:情報の出所はタブロイド紙だ。可能性が高いとは言えないだろう。ただ、どう考えても作り話というわけでもないかもしれない。

実際のところ:『エピソード9』の出演者に関しては、『ザ・サン』が思いもよらない名前を出してきた。なんと、ユアン・マクレガーのオビ=ワン・ケノービだ。近いうちにマクレガーの登場シーンが撮影されるという。

ロケの候補地にはスコットランドのアーガイル・アンド・ビュートの名前も挙がっている。マクレガーがスコットランド出身であることを思えば、完全なガセネタと切り捨てるのではなく、好意的に見て「希望的観測」と呼んでもいいかもしれない(ただ、スター・ウォーズはこれまでも世界各地で撮影が行われており、スコットランドだけが特別というわけではないが……)。

わからないのは、なぜここに来てオビ=ワンがまた物語に登場するのかという点だ。ヨーダのようにフォースの霊体として現れるのだろうか。だとしても、なぜ若いときの姿なのだろう。それとも、回想シーンか何かだろうか? いろいろと想像するのは楽しいが、この噂が本当である可能性は限りなく低そうだ。

『フォースの覚醒』のラストシーンの真相

情報源:マーク・ハミル本人

信憑性:実際には起こらなかったことの話なので、信憑性も何もないとは思うのだが……

実際のところ:ハミルは『最後のジェダイ』の方向性について、当初はだいぶ不満を抱いていたという。彼はどうやら、エイブラムスが示唆した『フォースの覚醒』のラストシーンから、『最後のジェダイ』で実際に演じたルークとはだいぶ違う感じの役柄を想定していたようなのだ。

ハミルはゲーム関連のニュースサイト「IGN」とのインタヴューで、『フォースの覚醒』の別のエンディングについて話している。彼はまず、「J.J.(エイブラムス)に『(『フォースの覚醒』の)最後のシーンでルークが出てくるときには、強いフォースをもっていることを見せるために周りに小石が飛んでいるようにするからね』と言われたんだ」と切り出し、以下のように続けた。

「だから、続く『最後のジェダイ』では、ルークはもう身体中からフォースが溢れ出ているような無敵の男になるんだろうと思っていたんです。眉をちょっと動かしただけでAT-ATが何台もドミノみたいに倒れていくとか、そういう世界を想像していました。そんなに強い役を演じるのは面白いだろうな、と。それにフォースだけでいろいろできるなら、派手なアクションなんていらないでしょう。ライトセーバーを振り回す必要もない。こうやって人差し指で敵を指差す演技をしておけば、あとはCG処理をすれば終わりですよ」

しかし、そうは問屋が卸さなかった。IGNは、『最後のジェダイ』で監督のライアン・ジョンソンがやろうとしていることを知ったエイブラムスが、このフォースが溢れ出すルークというアイデアを葬り去ったのだろうと示唆している。だとしても、最強の男ルークを想像するのはやはり楽しい。

アニメシリーズは順調

情報源:ルーカスフィルムの発表

信憑性:制作会社の公式発表なのだからお墨付きだ。

実際のところ:7月19〜22日の日程で開催される今年のサンディエゴ・コミコンで、ルーカスフィルムはオタクの聖地であるメイン会場の「ホールH」には出展しない予定だという。『エピソード9』の公開が1年以上も先であることを考えれば賢明な措置だが、かといってスター・ウォーズ関連の発表が何もないというわけではない。