山下健二郎(三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE)、佐藤寛太(劇団EXILE)、佐藤大樹(EXILE/FANTASTICS)が主演を務める映画『DTC ‐湯けむり純情篇‐ from HiGH&LOW』より、2種類のポスタービジュアルが到着。さらに8月に映画とライブがコラボしたスペシャルイベントの開催も発表された。本作はシリーズ累計興収60億円・観客動員450万人を突破した「HiGH&LOW」シリーズの人気キャラクターである山王連合会のダン(山下)、テッツ(寛太)、チハル(大樹)の3人組(通称:DTC)を主人公にした青春ドラマ。このたび解禁されたポスタービジュアルは2種類。1つは2015年にスタートした「HiGH&LOW」プロジェクトのドラマシリーズ、映画作品、スピンオフ作品を含めた過去作のビジュアルの上に、巨大な“DTC”のグラフィティと、ダンの「俺らの出番や!」の吹き出しが描かれたもの。「HiGH&LOW」プロジェクトを乗っとるかのようなDTCの自信満々な姿がインパクト大だ。もう1つのポスタービジュアルは、初解禁のものも含む18点の場面写真が組み込まれた爽やかなデザイン。DTCが青空の下、バイク旅の途中で微笑む姿をメインに、ヤマト(鈴木伸之)とダンのツーショットや、SMG(廣瀬智紀、松田凌、西川俊介、西村一輝)や達磨ベイビーズ(水野勝、田中俊介、守屋光治、井澤勇貴)の姿を捉えた写真も確認できる。さらにポスタービジュアルの解禁と併せて8月21日に開催されるイベント「PKCZ×HiGH&LOW 完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOW」の情報も発表された。千葉・幕張メッセを会場にしたこのイベントでは、映画の完成披露試写会のほか、サプライズゲストの登場も予定されている。映画『DTC ‐湯けむり純情篇‐ from HiGH&LOW』は9月28日より全国公開。