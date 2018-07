7月13日(金)に公開される映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』より、スティーヴン・スピルバーグをはじめ、歴代の監督たちが『ジュラシック・パーク』が遺したもの、進化したものについて語る特別映像が解禁となった。

「『ジュラシック・パーク』から何と25年だ」と笑顔で語るスピルバーグの姿から始まる本映像。続けて「原作者のマイケル・クライトンは、SF小説で恐竜をよみがえらせた。彼の小説は私と彼の人生を変え、『ジュラシック・パーク』が誕生した」と述懐。

また、「J・A・バヨナ監督がもたらしたものは、私が監督した第1作の雰囲気に似ている。だが彼にしかない独自性があり、私も若き日を思い出したよ」と語るスピルバーグの言葉からも、最新作はシリーズファンにとって十二分に楽しめる内容に仕上がっていることが伺えるインタビュー映像​となっている。

7月6日(金)には、『ジュラシック・パーク掘戞7月13日(金)には、『ジュラシック・ワールド』の地上波放送も予定されており、6日(金)OA時には最新作初出し映像の解禁も決定している。

映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』は7月13日(金)より全国公開

(C)Universal Pictures (C)Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. and Legendary Pictures Productions, LLC. (C)Jaimie Trueblood

