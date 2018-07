7月13日(金)に公開される映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』より、監督、キャストらによる<4DX上映イチオシ>の特別インタビュー映像が公開となった。

『ジュラシック』シリーズ一作目から出演している俳優ジェフ・ゴールドブラムと、本作の監督&脚本家が、4DX版でまるでテーマパークに来たような楽しさを体験できるシーンを語っている本映像。

J・A・バヨナ監督が「4DXがこの映画を観る1番良い方法!」と語るように、本作の4DX上映では、前作の『ジュラシック・ワールド』の際には取り入れていない、座席の背もたれから熱風が噴射される【Warm Air(熱風)】を追加。さらに、風や水しぶきが吹き荒れる【Rainstorm(嵐)】効果も加わり、まさに未曾有の危機に陥ったジュラシック・ワールドでの臨場感を体感できる。

『ジュラシック・ワールド/炎の王国』4DX映劇場

※劇場により、対応している効果が異なります。

※上映劇場は変更となる場合があります。

【ユナイテッド・シネマ】(18劇場)http://www.unitedcinemas.jp/4dx/index.html

【シネマサンシャイン】(6劇場)http://www.cinemasunshine.co.jp/4dx/

【USシネマ】(5劇場)http://cinemax.co.jp/4dx/

【フォーラム那須塩原】https://www.forum-movie.net/nasushiobara/

【109シネマズ】(8劇場)http://109cinemas.net/4dx/

【コロナシネマワールド】(9劇場)http://www.4dx.korona.co.jp/4dxbu/index.html

【イオンシネマ】(7劇場)http://www.aeoncinema.com/4dx/

【アースシネマズ姫路】http://earthcinemas.jp/theaters/4dx

映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』は7月13日(金)より全国公開

(C)Universal Pictures (C)Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. and Legendary Pictures Productions, LLC. (C)Jaimie Trueblood

